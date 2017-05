Paris. Der Französische Tennis-Verband hat Maxime Hramou die Akkreditierung für die French Open entzogen, weil sich der 21 Jahre alte Spieler in einem TV-Interview mit einer Journalistin völlig daneben benahm. Hamou hatte die Frau während eines Interviews geküsst und bedrängt. In den sozialen Netzwerken wurde der Fall bereits als Sexismus-Attacke bezeichnet.

Der Franzose Hamou hatte sich über die Qualifikation ins Hauptfeld von Paris gespielt, war am Montag aber in der ersten Runde an Pablo Cuevas aus Uruguay (3:6, 2:6, 4:6) gescheitert. Harmou darf die Anlage in Roland Garros nach der Entscheidung des Verbandes vom Dienstag nun nicht mehr betreten.

Roland Garros expulsó al tenista francés de 21 años Maxime Hamou por acosar a una reportera que intentaba entrevistarlo. pic.twitter.com/bbDzAPSUan — C5N (@C5N) 30. Mai 2017

Die Eurosport-Reporterin wehrte sich während des Gesprächs mit Harmou, beheilt aber immer die Beherrschung. Gegenüber der „Huffington Post“ sagte sie zu dem Vorfall: „Wenn ich nicht live auf Sendung gewesen wäre, hätte ich ihn geschlagen.“

Von fw/RND/dpa