Titel für junges TKH-Quartett

Hannover. Die Nachwuchs-Siebenkämpferinnen des TK Hannover sind deutscher Meister. Bei den U16-Titelkämpfen im traditionsreichen Stadion in Bernhausen, wo einst die deutschen Zehnkampf-Giganten Guido Kratschmer und Jürgen Hingsen ihre Weltrekorde aufstellten, kam das hannoversche Trio Lara Siemer (3./3876 Punkte), Apoline Mekok (10./3607) und Smilla Kolbe (12./3578) in der Mannschaftswertung auf 11061 Punkte. Damit toppten die jungen TKH-Frauen den Niedersachsen-Rekord um 117 Punkte und übernahmen auf dem Weg dorthin nach sechs Disziplinen die Führung. Am Ende hatten bei der Titel-Vergabe auch die Topvereine Bayer Leverkusen (10807) und USC Mainz (10749) das Nachsehen.

Siemer holte noch eine weitere Medaille. In der Einzelwertung schob sie sich durch ihren furiosen 800-Meter-Lauf von Rang fünf noch auf Platz drei. Sogar zu Silber fehlten nur zwei Punkte. Ersatz-Starterin Svenja Wölke (3365) wurde 24.

Nur knapp eine Medaille hat Marcel Meyer (Hannover 96) im Zehnkampf der U18-Jugend verpasst. Der deutsche M15-Meister des Vorjahres kam nun im ersten Jahr in der neuen Altersklasse mit 6777 Punkten auf Platz vier. Auch ihm fehlten nur zwei Punkte zu Bronze.

Von Matthias Abromeit