Tobias Meisert kommt als Bester der Region durch die Kuhlen

Motorsport. Es ist nicht so eine Hitzeschlacht wie im Vorjahr gewesen – aber dennoch eine echte Herausforderung für Mensch und Material: Bei der Wedemark-Rallye, die offiziell den Titel „15. Janinas Wedemark Rallye 2017“ trug, kamen am Sonnabend von 37 gestarteten Fahrzeugen 23 ins Ziel. „Das ist eine recht hohe Zahl. Die Autos sind durchschnittlich mit bis zu 80 Stundenkilometern unterwegs gewesen – und das durch Sandkuhlen“, sagte Christian Kuhr. Der Sprecher der Veranstaltung sprach jedoch von „perfekten Rennbedingungen“. Bei der Auflage 2016 habe eine Hitzewelle für zu trockene Kuhlen gesorgt, wodurch viel Sand aufgewirbelt worden war. „Diesmal gab es dank Regens genug Feuchtigkeit, und die Sicht war für alle besser.“

Während die erste Prüfung noch auf Asphalt mit kleinen Schotteranteilen gefahren wurde, hatten es Nummer zwei und drei in sich. Der Großteil ging durch die Sandkuhlen bei Brelingen und Mellendorf, diese Fahrten fanden damit durchweg auf Schotter statt. Jede Prüfung wurde wiederholt, sodass die an der Jugendhalle Mellendorf gestartete Rallye sechs Prüfungen beinhaltete.

Am besten kam Dark Liebehenschel (Hamm) mit seinem Beifahrer Valentin Langner mit den Bedingungen zurecht. Lange Zeit lieferte sich das Duo, das auf einem Mitsu­bishi Lancer EVO unterwegs war, ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Finnen Jaako Keskinen und Sirpa Salonen. Nach der dritten Prüfung lagen die Nordeuropäer nur 0,1 Sekunden zurück. In der fünften Wertungsprüfung hatte Keskinen, der vor zwei Jahren die Rallye gewonnen hatte und schon traditionell zum Favoritenkreis in der Wedemark zählt, jedoch ein technisches Problem und musste sein Fahrzeug abstellen. Daher waren Liebehenschel/Langner die ungefährdeten Sieger, 16 Sekunden vor Raphael Ramonat und Sara Phieler (ebenfalls Mitsubishi Lancer EVO). Platz drei sicherte sich das Duo Sebastian Vollak und Peter Messerschmidt.

Von den Teilnehmern aus der Region gelang Tobias Meisert (Isernhagen) als Beifahrer von Andreas Rink (Oranienburg) ein 18. Platz, zwei Ränge besser als Luca Stoll aus Sehnde, der mit Pilot Frank Stoll (Hannover) unterwegs war. Johannes Buermann (Hannover) kam mit seinem Wedemärker Co-Piloten Martin Stünkel wegen einer Disqualifikation nicht in die Wertung. Zuschauer hatten dem Gespann nach Schilderung Kuhrs geholfen, aus einer Sandkuhle zurück auf die Strecke zu kommen.

Am Start war nur ein reines Frauenteam. Immerhin: Anja C. Frese aus Schwarmstedt und Andrea Lukas kamen im Gegensatz zu vielen männlichen Kollegen ins Ziel und belegten am Ende den 22. Platz.

Von Stephan Hartung