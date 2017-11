Topläuferin Tola wechselt nach Hannover

Hannover. Fate Tola hat eine neue sportliche Heimat gefunden.Die 30-Jährige, die 2017 den Hannover-Marathon gewann und dabei mit 2:27:48 Stunden die deutsche Jahresbestzeit aufstellte,wechselt von der LG Braunschweig zu Hannover Athletics. Die Bedingungen für Leistungssport in Braunschweig seien nach dem Tod eines maßgeblichen Mitarbeiters nicht mehr gegeben gewesen, hieß es am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz zum HAJ-Marathon in Hannover am 8. April 2018.

Tola gab zugleich ihre Startzusage für das Rennen. Sie werde zunächst weiter in Gelnhausen bleiben, wo sie mit ihrem Mann und ihrer Tochter wohnt. „Ein Umzug nach Hannover ist aber möglich, wenn ich etwas geeignetes finde“, sagte die Profiläuferin. Zur Vorbereitung auf den Marathon in ihrer neuen sportlichen Heimat wird Tola Anfang des Jahres ein Trainingslager in ihrem Geburtsland Äthiopien beziehen.

Von Carsten Schmid