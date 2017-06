Hannover. In sechs Begegnungen verloren die Tennisdamen des DTV Hannover in der 2. Bundesliga nur sechs Matches. Trainer Ingo Kroll spricht über das Erfolgsgeheimnis der Mannschaft und die Planungen für die kommende Saison.

Herr Kroll, haben Sie mit diesem Durchmarsch gerechnet?

Der Aufstieg war ganz klar unser Ziel, und wir wussten, dass wir es mit unserem Kader auch schaffen können. Aber ehrlich gesagt, nein, mit dieser Deutlichkeit haben wir nicht gerechnet.

Vor zwei Jahren schafften Sie es nur als Nachrücker in die 1. Bundesliga. Wie erklären Sie sich die Souveränität in dieser Saison?

Ich denke, dass uns die Erfahrung stark gemacht hat. Wir hatten damals wenige Kenntnisse von der zweithöchsten Liga. Da haben uns manche Dinge schon überrascht. Und im letzten Jahr sind wir ja auch nur sehr knapp aus der 1. Liga abgestiegen, das hat zusätzlich Selbstbewusstsein gegeben. Wir haben einfach auch gute Spielerinnen verpflichtet. Patty Schnyder, Anna-Lena Grönefeld sind nicht nur wichtige Säulen der Mannschaft, sie ziehen auch unsere jungen Spielerinnen mit, geben Erfahrungen weiter. Und unsere beiden Spanierinnen Maria Sanchez-Martinez und Lourdes Dominguez-Lino sind einfach Punktegaranten. Generell hat die Mischung aus Routiniers und Nachwuchstalenten einfach gepasst.

Ist der Kader stark genug für die 1. Bundesliga?

Die Planungen beginnen recht schnell. Wir müssen analysieren, wer in der höchsten deutschen Spielklasse mithalten kann. Denn jetzt wollen wir uns dort etablieren, wir haben nicht das Ziel, eine Fahrstuhlmannschaft zu werden. Natürlich würde ich am liebsten mit genau der jetzigen Mannschaft weiterspielen, aber wir müssen uns an bestimmten Punkten einfach verstärken, um dieses gesteckte Ziel auch zu erreichen. Also geht recht bald der Kontakt zu Spielervermittlern oder Spielerinnen direkt los.

Wie ist die Konkurrenz in der 1. Bundesliga?

Das ist etwas, das wir im vergangenen Jahr wirklich gelernt haben: Der Unterschied zwischen den beiden Ligen ist immens. In der 1. Bundesliga starten eben deutsche Spitzenspielerinnen wie Julia Görges, Mona Barthel und Carina Witthöfft. Dazu internationale Profispielerinnen, die unter den Top 100 der Welt platziert sind. Da müssen wir uns schon stärker und breiter aufstellen, auch wenn aufgrund der parallel laufenden internationalen Turniere nicht immer die besten Spielerinnen der gegnerischen Teams da sind.

Wie steht es um die Finanzen im DTV?

Wir bauen seit Jahren nicht auf einen Großsponsor, sondern auf viele verschiedene Partner, die die Mannschaft unterstützen. Das haben wir immer ganz gut hinbekommen. Natürlich nimmt die Partner- und Sponsorensuche für das Projekt 1. Bundesliga jetzt noch einmal richtig Fahrt auf. Wir wollen die Marke 1. Tennis-Bundesliga in Hannover festigen.

Von Sybille Schmidt