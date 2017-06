Hannover. Justus Nieschlag hat sich eindrucksvoll zurückgemeldet. Nach einem verkorksten Jahr 2016 und dem Reifendefekt beim diesjährigen Saisonstart im japanischen Yokohama lief es beim Welt-Cup-Rennen in Cagliari auf Sardinien prächtig. Der Triathlet vom Lehrter SV landete im Elite-Rennen der Männer auf dem vierten Platz. Nach 55:15 Minuten im Rennen über die Sprintdistanz hatte er auf Sieger Adrien Briffod (Schweiz) nur 24 Sekunden Rückstand. „Das war das beste Weltcup-Ergebnis meine Karriere“, freute sich Nieschlag. „Auch wenn ich knapp am Podium vorbeigelaufen bin, bin ich sehr zufrieden und überglücklich.“

Auf der 750-Meter-Schwimmrunde im Hafenbecken hatten sich nur der Olympia-Dritte Henri Schoeman (Südafrika) und der Franzose Anthony Pudjades etwas abgesetzt. Nieschlag kam in der größeren Verfolgergruppe aus dem Wasser. Nach dem Radfarhen schlug dann in der letzten Disziplin die Stunde des Lehrters. „Als ich vom Rad stieg, fühlten sich meine Beine vom ersten Meter an gut an. Das versuchte ich zu nutzen.“ Er schloss zu einigen Athleten der ersten Gruppe auf. Lediglich ein Trio, zu dem neben Schoeman und Pujades auch der spätere Sieger Briffod gehörte, lief davon und machte die Podest-Plätze unter sich aus. Doch mit der schnellsten Laufzeit aller Teilnehmer auf der Fünf-Kilometer-Runde machte Nieschlag in 14:55 Minuten seinen Triumph mit Rang vier perfekt.

Jonas Schomburg lag bis zum Laufen noch mit Nieschlag gleich auf. Dann fiel der Langenhagener (56:32) auf Rang 21 ab. In der Weltrangliste machte Nieschlag einen Riesensprung, kletterte um 43 Plätze auf Position 79. Schomburg liegt auf Platz 39.



Von Matthias Abromeit