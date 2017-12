TuS Empelde hört auf seinen Coach

Empelde. Mit dem 33:23 (16:11)-Erfolg in der Regionsoberliga der Männer gegen die HF Aerzen hat der TuS Empelde die Siegforderung seines Spielertrainers Maik Hoffmann erfüllt. Der nach seiner abgelaufenen Sperre sehr spielfreudig agierende Martin Schwarz lief nach guter Torwartarbeit von Marcel Schlüter in weniger als 90 Sekunden drei Konter zum 7:4 und läutete damit den Sieg der Lila-Weißen ein.

Die Aerzener verpassten in doppelter Überzahl beim Stand von 17:14 aus Empelder Sicht, weiter zu verkürzen. „Wir sind danach wieder schneller und zielstrebiger vorgegangen, da hatte Aerzen keine Chance“, konstatierte Hoffmann. Als inflationär ist die Zeitstrafenstatistik der Partie zu bezeichnen: Das Schiedsrichtergespann schickte gleich 20-mal einen Akteur auf die Bank.

Die Reserve des HV Barsinghausen unterlag in eigener Halle dem VfL Stadthagen mit 23:25 (12:10). Auch in der Deisterstadt zeigten sich die Referees äußerst entscheidungsfreudig und verhängten gar 22 Strafzeiten. „Viele von uns sind gesundheitlich angeschlagen in die Partie gegangen, das kann aber für unser Spiel keine Entschuldigung sein“, sagte Coach Benjamin Köhler. „Wir haben im Angriff keinen Druck erzeugt und in der Abwehr nicht zusammengestanden. Mit so einer Spielweise findet man sich auf Dauer ganz schnell eine Klasse tiefer wieder“, fand er klare Worte und kündigte Trainingseinheiten auch über die Weihnachtspause an.

In der Regionsoberliga der Frauen erwies sich der TuS Empelde II erneut als zuverlässiger Punktesammler: Das deutliche 21:13 (11:7) gegen den Garbsener SC war bereits der 8. Saisonsieg. „Wir hatten den Gegner jederzeit im Griff und hätten sogar noch höher gewinnen können. Alle waren mit Spaß bei der Sache“, sagte Trainerin Silke Fanslau. Als Spaßbremse erwies sich für Fanslau allerdings eine rote Karte für Laura Wiczorek (45.). „Da habe ich erhebliche Zweifel an der Berechtigung“, betonte die Trainerin. Die sonst ruhige Fanslau regte sich nach der Aktion dermaßen auf, dass sie vom Unparteiischen prompt eine Verwarnung kassierte.

Der HV Barsinghausen II rettete sich in der Frauen- Regionsliga bei der MSG SV Wacker Osterwald/TSV Schloß Ricklingen II in den Schlussminuten zu einem 23:22 (8:12). „Nach schlechtem Start war es ein langes Hinterherlaufen. Ohne Verena Bedenik im Tor hätten wir ziemlich alt ausgesehen“, meinte Trainer Jason Konitz, der erst nach Toren von Pia Seifried und Verena Waldmann (je 2) aufatmen durfte.

Kampflos kam die HSG Wennigsen/Gehrden zu zwei Punkten. „Unser Gegner HSG Laatzen-Re­then konnte keine spielfähige Mannschaft aufstellen“, sagte Coach Gerd Roglitzki.

Das Schützenfest in der Männer-Regionsliga verlor der HV Barsinghausen III bei der HSG Deister-Süntel II mit 39:46 (20:23). „Die HSG hat ihre Konter einfach genauer abgeschlossen“, registrierte Mannschaftssprecher Rico Finger zwar schnelle Schützen, aber zu wenig Treffer ins Schwarze. Auf Barsinghäuser Seite trafen Philip Zerfas (10) sowie Joshua von Engelhardt und Phil Konopka (je 8) am häufigsten.

Anscheinend nur zum Geschenkeverteilen trat die HSG Wennigsen/Gehrden II bei der HSG Badenstedt II an. Die 21:35 (5:18)-Abreibung entsetzte Trainer Marco Schwake. „Pomadig hinten, pomadig vorn. Mir fehlten schon zur Pause die Worte. Wir waren schlecht“, monierte er.

Die Begegnung der Wennigser Erstvertretung gegen die TS Großburgwedel wurde auf den 1. Februar verlegt.

Von Jörg Zehrfeld