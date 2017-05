Empelde. „Hallo, 2. Liga – der TuS ist jetzt auch da!“ Mit diesen Worten und strahlenden Gesichtern auf dem Jubelfoto brachten die Faustballer des TuS Empelde in den sozialen Netzwerken ihre Freude über den erfolgreichen Heimspielauftakt in der 2. Bundesliga zum Ausdruck. Vor heimischer Kulisse bezwang das TuS-Team den Mitaufsteiger SV Armstorf mit 3:1 (3:11, 11:4, 11:7, 13:11) und setzte sich auch gegen den stark eingeschätzten TV Brettorf mit 3:2 (11:6, 11:8, 9:11, 8:11, 11:7) durch.

„4:0 Punkte beim Heimstart – damit hatten wir überhaupt nicht gerechnet“, sagte TuS-Spielertrainer Robert Hüper. „Besonders unsere Angreifer André Eisengarten und Dimitrios Michalakis haben eine bärenstarke Leistung abgeliefert. Und auch in der Defensive standen wir deutlich sicherer als zuvor“, lobte der 41-Jährige seine Mitstreiter. Der Doppelschlag katapultiert den TuS in der Tabelle auf den sechsten Rang. „Das hat so früh in der Saison noch nicht viel zu sagen. Wichtig ist, dass wir mit den Armstorfern einen direkten Konkurrenten bezwungen haben, und dass zwei Teams noch ohne Punktgewinn hinter uns liegen.“

Gegen genau diese beiden Mannschaften muss die Hüper-Fünf am Sonnabend ran. In Düdenbüttel geht es gegen das Schlusslicht MTV Diepenau und gegen das gastgebende SV-Team. „Natürlich werden wir da versuchen, unsere gerade gestartete kleine Serie weiter auszubauen“, kündigt der Empelder Spielertrainer an.

Von Jan Beckmann