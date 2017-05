Handball. Der Vorhang fällt auswärts für die Männer des HV Barsinghausen. Zu ihrem letzten Oberligaspiel treten die Deisterstädter am Sonnabend (Anpfiff 19 Uhr) bei der TSV Burgdorf III an. Wie beim HVB, dessen Abstieg seit Wochen besiegelt ist, scheint auch bei den Burgdorfern die Luft raus zu sein. Zuletzt setzte es eine 13:47-Klatsche gegen den TV Jahn Duderstadt. „Es wäre natürlich wünschenswert, wenn wir mit einer ordentlichen Leistung vom Platz gehen“, hofft Trainer Jürgen Löffler, dass sich seine Riege noch einmal am Riemen reißt. Löffler wird aus gesundheitlichen Gründen ebenso fehlen wie der verhinderte Co-Trainer Daniel Kirsten. Die Vertreterrolle übernimmt mit Benjamin Köhler der Trainer der Reserve.

Der TuS Empelde präsentiert sich am Sonnabend in der Regionsoberliga bereits um 15.30 Uhr zum letzten Heimspiel der Spielzeit gegen die HSG Herrenhausen/Stöcken II. „Wir wollen in eigener Halle Trainer Jens Zupke verabschieden und ein wenig feiern“, kündigen die Empelder auf ihrer Facebookseite an. Beim nach dem Derby gegen den HV Barsinghausen II am übernächsten Wochenende scheidenden Zupke ist allerdings klar, dass sich bei ihm die richtige Feierlaune nur bei einem mitreißenden Match seiner Riege einstellt.

Die Vorentscheidung über den Relegationsplatz zum Landesliga-Aufstieg steht zwischen dem HV Barsinghausen II und dem punktgleichen Tabellenzweiten Garbsener SC am Sonntag (16.30 Uhr) an. „Nach der fantastischen Rückrunde der Mannschaft haben wir vor, alles für das Erreichen der Relegationsspiele in die Waagschale zu werfen“, sagt Spielertrainer Benjamin Köhler. Er kündigt an, dass er nach zwölf Monaten Landesliga-Abstinenz ernsthaft für die Rückkehr arbeiten will.

In der Regionsoberliga der Frauen steht das Saisonende vor der Tür. Die Reserve des TuS Empelde hat schon vor der Begegnung beim SV Wacker Osterwald (Sonnabend, 16.30 Uhr) den zweiten Tabellenplatz sicher. „Nach fünf Wochen Spielpause muss noch mal Motivation ausgepackt werden, um die tolle Saison auch gut abzuschließen. Da einige Stammspielerinnen vermutlich fehlen werden, werden wir ein paar Nachwuchskräfte aus der Jugend einbauen“, sagt Spielertrainerin Christiane Simon. Sie wirft damit bereits jetzt einen Blick auf die kommende Serie.

Für die seit Wochen als Absteiger feststehende Reserve des HV Barsinghausen kommt es zum Abschied aus der Regionsoberliga (Sonnabend, 16.15 Uhr) noch zu einem Derby mit Brisanz. Denn die Gäste von der HSG Schaumburg Nord II müssen für den Klassenerhalt noch punkten.

Mit einem Sieg gegen den TuS Bothfeld (22:18) und einer Niederlage gegen die SG Misburg (7:39) sind die C-Junioren des HV Barsinghausen in die Landesliga-Relegation gestartet. „Gegen Misburg mussten wir das Fehlen eines Großteils der Mannschaft wegen einer Klassenfahrt verkraften“, sieht Trainer Benjamin Köhler dennoch noch Möglichkeiten, die zweite Runde zu erreichen: „Nötig sind dafür zumindest ein Erfolg aus den beiden restlichen Partien gegen den TSV Anderten oder die HSG Badenstedt.“ Der Coach möchte vor der nächsten Saison möglichst viel Spielerfahrung mit seinen Jungs sammeln.

Von Jörg Zehrfeld