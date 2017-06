Hannover. „Wir sind mal wieder Deutscher Meister“, freut sich Stefanie Otto, Trainerin beim Turn-Klubb zu Hannover. Dieses Mal räumten die Aerobic-Frauen den Titel in Berlin ab. Mit dabei in der Hauptstadt waren Chaya Chromik, Charlene Casjens, Elia Pichl, Nina Ghalambor und Sophia Hohmann.

Sie holten sich aber nicht nur die Goldmedaille in der Kategorie „Team 18“ mit deutlichem Abstand zur Konkurrenz aus Halle und Ingelheim. Auch im Trio-Wettbewerb sicherten sich Chromik, Pichl und Casjens den ersten Platz. „Das war für alle eine große Überraschung“, sagte Otto. Silber ging zudem an das Duo Hohmann und Ghalambor.

Schon vor den Deutschen Meisterschaften (DM) war klar, dass es für die TKH-Frauen im September zu den Europameisterschaften nach Italien geht. Die Reise tritt unter anderem auch Teamkollegin Djale Hooshangi an, die bei den DM Silber gewann. Sie qualifizierte sich in Berlin mit einer Niedersachsen-Auswahl in der 5er-Teamkategorie in der Altersklasse 15 bis 17. Anina Otto gewann in der Altersklasse zwölf bis 14 mit einem Niedersachsen-5er-Team Gold. Zwei weitere Medaillen in der Jugend vervollständigen den Erfolg der Aerobic-Sparte bei den DM.

Von René Wenzel