Hannover. Einen Tag vor der erneuten Operation klang er noch genervt und verzweifelt – einen Tag danach sieht die Welt von Turn-Held Andreas Toba wieder etwas besser aus. Die etwa eineinhalbstündige OP am Donnerstagnachmittag im Diako-Krankenhaus in Bremen ist gut verlaufen. Professor Michael Bohnsack spülte das lädierte rechte Knie des TKH-Turners mit zehn Litern Kochsalzlösung. Normal sind sechs Liter.

Was Bohnsack gefiel: Das bei Olympia in Rio gerissene Kreuzband sieht top und stabil aus. Und der Meniskus, der nach Rio im Februar erneut riss und geflickt und geglättet werden musste, ist sogar wieder nachgewachsen. Was ihm nicht gefiel, ist die starke Entzündung der Schleimhäute, die offenbar immer wieder die Schwellungen in Tobas Knie hervorrief. Bohnsack entfernte ganze Schleimbeutel. Möglich, dass das Knie von Bakterien oder Viren befallen ist. Eine Gewebeprobe ist bereits ins Labor geschickt.

Montag kommen Untersuchungsergebnisse

„Ich denke, ich bekomme Montag die Ergebnisse“, sagt Toba im Gespräch mit der NP. Abhängig davon entscheidet sich, ob der Hannoveraner noch länger in Bremen bleiben muss und eine erneute Spülung nötig ist, oder ob er nächste Woche wieder nach Hause und bald wieder trainieren kann. „Ich hoffe, dass ich entlassen werde, das wäre gut“, sagt Toba, dem schon ziemlich „langweilig“ in der Klinik ist.

Gestern Mittag kamen Papa Marius Toba und Freundin Daniela Potapova zu Besuch. „Die haben mir ein paar Snacks mitgebracht.“ Nur gesunde natürlich. Toba fastet gerade, „da lebe ich vegan. Das mache ich jedes Jahr.“ Mandelmilch, spezieller Joghurt – Toba will die letzten Fastenwoche bis Ostern „jetzt durchziehen“, trotz der Umstände.

Arzt gibt positives Feedback

Sorgen um die Fortsetzung seiner Karriere macht er sich keine. „Der Arzt hat mir ein positives Feedback gegeben. Ich soll mir keinen Kopf machen“, erzählt der 26-Jährige – und versucht, sich daran zu halten. „Erstmal abwarten und gucken, wie die Ergebnisse am Montag ausfallen. Dann sehen wir weiter.“

Es gibt keinen Zeitplan. Die DM-Teilnahme im Juni ist abgehakt. Toba will einfach nur wieder auf die Beine kommen und beschwerdefrei trainieren können. Erst dann will er sich neue, konkrete Ziele setzten: „Ich weiß, dass ich jetzt erstmal langsam und vorsichtig machen muss.“

