Hannover. Fast drei Wochen musste Turnstar Andreas Toba nach seiner Arthroskopie am rechten Knie im Bremer Krankenhaus bleiben. Grund: Bakterien im Knie. Toba wurde dreimal täglich über zwei Wochen intravenös ein starkes Antibiotikum zugeführt. Am Dienstagabend „durfte ich endlich nach Hause nach Hannover“, sagt Toba. „Da weiß man sein eigenes Bett echt zu schätzen.“ Die Bakterien sind zwar raus, vier Wochen muss er aber weiterhin noch Antiobiotika nehmen, jetzt in Tablettenform. Gestern war der 26-Jährige das erste Mal wieder in der Halle. „Um den anderen Hallo zu sagen und mit dem Trainer zu sprechen.“ An Training kann Toba noch keinen Gedanken verschwenden. Das Knie ist noch dick. Und seine Muskulatur ist nach drei Wochen Klinik-Aufenthalte „brutal abgebaut“ und viel zu schwach, um Leistungssport zu treiben.

„Ein bisschen Schmerzen habe ich noch. Gehen kann ich, vielleicht fange ich diese Woche ganz leicht mit Radfahren an“, sagt Toba, der weiß, dass er viel Geduld in den nächsten Wochen braucht. „Ich mache ganz langsam. Bis ich wieder Turnen kann, wird es eine Weile dauern.“

Er macht sich keinen Druck, schaut von Tag zu Tag. Die Teilnahme an der DM Anfang Juni ist zwar nicht ausgeschlossen aber doch unrealistisch. Tobas neues sportliches Ziel: die WM-Quali Anfang September.

Toba hatte sich bei Olympia in Rio das rechte Kreuzband gerissen und den Meniskus beschädigt. Nach einer erneuten Meniskus-OP im Februar war das Knie immer wieder dick angeschwollen.

Von Simon Lange