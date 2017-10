Velberaner können TTT nicht stoppen

Tischtennis. Der SV Frielingen hat in der Männer-Bezirksliga 4 beim mühevollen 9:6 gegen Aufsteiger TSV Havelse Kai Kütemeyer sozusagen aus dem Hut gezaubert. Die Nummer zwei spielte in der Verbandsliga beim SV Marienwerder und zuletzt beim Bezirksligisten SG Rodenberg. „Da Kai seit eineinhalb Jahren an keinem Punktspiel mehr teilgenommen hat, war ein sofortiger Wechsel und Einsatz möglich. Er kehrte damit zu seinem Heimatverein zurück, bei dem er das Tischtennisspielen gelernt hat. Wir freuen uns über unseren Neuzugang“, berichtete Kapitän Björn Petersen.

Jonas Buth fällt aus

Für den kurzfristig ausgefallenen Youngster Jonas Buth sprang Dustin Coe ein. „Er ging kalt an den Tisch und hatte im Doppel mit Kai zuvor noch keinen Ball gespielt. Machte alles nichts, die zwei gewannen gegen Danny Schickedantz/Marc Dietert. Und mit zwei Einzelsiegen wurde Dustin zu unserem Matchwinner“, berichtete Petersen. Kütemeyer steuerte nach dem 7:11, 15:13, 12:10, 9:11, 14:16 gegen Thorsten Becke einen Sieg zum 7:4 bei. Bei den Gästen stach Menß Hettergott heraus.

Aufsteiger TTT Nord Garbsen fuhr in der 1. Bezirksklasse 7 mit dem 9:3 beim SV Velber und dem 9:5 gegen den TSV Neustadt zwei Erfolge ein. „Der Sieg in Velber war überraschend einfach. Wir gingen 2:1 mit den Doppeln in Führung, was bei einem Auswärtsspiel gut ist. Nur Marvin Macke unterschätzte Florian Beck und unterlag unerwartet 1:3“, erklärte TTT-Manager Ulrich Raboch. Bei den Velberanern stand Tom Wehrbein trotz Knieproblemen am Tisch.

Eine Auszeit irritiert

Gegen die Neustädter wussten sich die Garbsener für die bittere 5:9-Relegationsniederlage aus der Saison 2015/16 zu revanchieren, als der TSV seinen Abstieg verhinderte – und den TTT-Aufstieg vereitelte. „Cenk Kacar spielte überragend, und Alexander Kröker stockte das 4:0 oben für uns auf. Aber die Sensation schaffte Philipp Bredow gegen Thomas Franke zum 5:4“, kommentierte Raboch hocherfreut. Dass nach einem 10:12, 11:13 noch die Wende zum 11:9, 11:7, 11:9 glückte, hatte beim Gastgeber niemand mehr zu hoffen gewagt. „Das war unser Genickbruch. Thomas lag im fünften Satz 7:1 vorn, als ihn eine gegnerische Auszeit irritierte und sich der berühmte Eisenarm meldete. Auch mein erstes Einzel gegen Macke hätte ich nicht unbedingt mit 6:11 im fünften Satz verlieren müssen“, analysierte TSV-Kapitän Uwe Sartorius selbstkritisch. „Unsere beste Teamvorstellung seit Jahren war das, alle feuerten sich gegenseitig an“, fasste Raboch begeistert zusammen.

Bokeloher sind unzufrieden

Mit einem 9:4 beim TSV Bokeloh waren die Neustädter tags zuvor erfolgreich in die Saison gestartet. „Erwartungsgemäße Niederlage gegen die deutlich verstärkten Gäste. Ich war nicht fit, aber insgesamt auch eine Mannschaftsleistung, mit der wir nicht zufrieden sein konnten. Die Neustädter gewannen verdient“, sagte Bokelohs Nummer eins, Manfred Ephan.

Nach einem 2:1-Doppelauftakt unterlag Christian Bauch gleich mit 11:13 im fünften Abschnitt gegen Sönke Mecklenburg, und auch Steffen Hildebrandt konnte seinen 2:0-Satzvorsprung gegen Dirk Kretschmer nicht zu einem positiven Abschluss bringen. Manfred Bauch setzte nach einem 9:11, 4:11 gegen Sartorius noch einmal alles auf eine Karte, aber nach dem Ausgleich zum 2:2 unterlag er mit 8:11. Damit lief es wieder für die Neustädter, der Bokeloher Misserfolg war besiegelt.

Seelzer retten ein Remis

In der 2. Bezirksklasse 13 rettete der arg ersatzgeschwächte TTV 2015 Seelze V nach einem 5:8 beim TSV Barsinghausen noch ein 8:8. Lars Köster mit 12:10 im fünften Abschnitt, Stephan Krautzberger mit einem 9:11, 10:12, 11:7, 11:8, 11:4 und Daniel Neumann/Julien Jahn mit einem 3:2-Zittersieg im Abschlussdoppel krönten die erfolgreiche Aufholjagd.

Von Martina Emmert