VfL Grasdorf räumt beim Teufel-Turnier ab

Grasdorf. In der Konkurrenz der U-12-Jungen machte sich die Woche im Landschulheim bei Paul Koblmüller (Gewichtsklasse bis 31,4 kg) zwar durchaus bemerkbar, doch in den ersten beiden Kämpfen in der Vierer-Vorrunde arbeitete er sich zu Punktsiegen. Erst im dritten Duell landete sein Gegner auf der Matte – und Koblmüller damit auf dem Treppchen ganz oben. Absoluten Siegeswillen zeigte auch Lukas Maschura (bis 25,2 kg). Er setzte die taktischen Vorgaben seines Trainers Christoph Vietgen optimal um und holte sich gegen seine vier Gegner ebenfalls Gold. Ferdinand Mrozik (bis 36,5 kg) gewann zweimal locker und führte im dritten Duell bereits klar nach Punkten. Doch sein Kontrahent Islam Ahmatov (SV Nienhagen) steigerte sich immer weiter und sicherte sich noch Sieg und Gold. Für den Grasdorfer blieb immerhin Silber. Arman Kirakosjan stand im ersten Aufeinandertreffen der Gewichtsklasse bis 32,8 Kilogramm neben sich und zog den Kürzeren. Die Motivation verlor er dadurch jedoch nicht. Nach einem Sieg nach Punkten und einem kampflosen Erfolg hing auch um Kirakosjans Hals eine Silbermedaille.

In der U 15 der Mädchen musste sich Evelyn Busch (bis 44 kg) nach vorzeitigen Siegen in der Vorrunde im Finale Dauerrivalin Fiona Fischer (JT Hannover) geschlagen geben. Für das zweite Silber aus Grasdorfer Sicht zeichnete Ariana Maschura verantwortlich, sie wurde Zweite in der Klasse bis 40 Kilogramm.

Bei den Jungen verlor Alexander Karateyev (über 66 kg) zwar seinen Auftaktkampf, doch sicherte er sich danach ebenso Silber. Sein jüngerer Bruder Emil Karateyev (bis 43 kg) zog nach zwei Erfolgen im dritten Kampf den Kürzeren. Im kleinen Finale nahm er alle Kraft zusammen und triumphierte im Golden Score. Das bedeutete Bronze für ihn.

Theodor Mrozik (bis 40 kg) meldete sich nach einer längeren Wettkampfpause eindrucksvoll zurück. Er marschierte mit Erfolgen über Innensichel, Schulterwurf und Innenschenkelwurf durch die Vorrunde. Erst im Finale zog er den Kürzeren – Thore Meyer von den Crocodiles Osnabrück erwies sich als zu stark. „Silber ist nach so einer Pause ein tolles Ergebnis“, lobte Coach Frank Krotzeck. Leonard Drewke war in der Klasse bis 34 Kilogramm allein und holte kampflos Gold.

Ihr Debüt in der Altersklasse U 18 gaben Edwin Busch (bis 63,4 kg) und Maxim Malkov (bis 78 kg). Nach fast einjährigen Kampfpausen war die jeweilige Niederlage im Auftaktkampf zu erwarten gewesen. Doch beide kämpften sich mit viel Leidenschaft zurück ins Turnier. Sie holten ausschließlich noch Siege und freuten sich über Silber im Doppelpack.

Erstmals durften in Garbsen auch U-21-Kämpfer an den Start gehen. Bei den Frauen bis 74,8 Kilogramm machten Karoline König und Nike Schmitz ihren Trainingsrückstand nach Krankheiten durch Willen und Technik wett. König belegte Platz zwei, Schmitz wurde Dritte.

Weitere Ergebnisse – U 12, Mädchen, bis 27,6 kg: 3. Rose Schophaus (VfL Grasdorf); Jungen, bis 38,7 kg: 3. Finn Ahlemeier (VfL Grasdorf); bis 30,2 kg: Justus Jeltem (VfL Grasdorf); bis 32,3 kg: 3. Bartosz Piskon (SV Victoria Lauenau); bis 43,1 kg: 3. Sebastian Patzelt (SV Victoria Lauenau); U 15, männlich, bis 55 kg: 3. Jörn Christoffer (VfL Grasdorf); U 18, weiblich, bis 53,2 kg: 3. Sarah Dreyer (TKJ Sarstedt)

Von Matthias Abromeit