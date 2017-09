VfL Grasdorf und TuSpo Bad Münder machen gemeinsame Sache

Grasdorf. Die Distanz von Laatzen nach Bad Münder beträgt 35 Kilometer. Die kennen die Basketballer der jüngst erst auf der Taufe gehobenen MSG Grasdorf/Bad Münder schon fast auswendig. „30 Minuten brauchen wir. Die fahren wir mindestens einmal in der Woche. Hört sich viel an, geht aber“, sagt Spielertrainer Jochen Michels. Die beiden in der vergangenen Saison von Personalsorgen geplagten ersten Mannschaften des VfL Grasdorf und der TuSpo Bad Münder machen neuerdings gemeinsame Sache – sie werden in der bevorstehenden Spielzeit in der Bezirksoberliga zusammen um Zählbares kämpfen – und haben zwei Spielstätten zur Verfügung.

Michels sieht das als höchst positiv an. „In der Halle der Albert-Einstein-Schule in Laatzen hätten wir nicht mehr als unsere beiden Trainingszeiten am Montag und Freitag bekommen. Jetzt können wir mittwochs in Bad Münder ein drittes Mal trainieren“, freut sich Michels. Das „neue Wohnzimmer“ der Kurstädter „eine hochmoderne, bundesligareife Basketballanlage“, wie Jürgen Molitor, Spartenleiter der TuSpo, die neue Grundschulhalle am Laurentiusweg nennt, hat es sich in sich. „Die ist wirklich gut ausgestattet. Plexiglaskörbe die neuen Linien – wirklich schön“, urteilt Michels.

Spielstätte der MSG wechselt

Die Heimspiele werden dennoch auf beide Hallen verteilt. „Wir haben das möglichst so gelegt, dass der jeweilige Gastgeber mit seinen anderen Teams einen kompletten Spieltag um die Männer-Partie herum legen konnte“, erläutert Michels. Die zusätzliche Einheit im neuen Wohnzimmer hat neben Kilometern auf dem Tacho auch sportlich schon viel bewegt. Das Team hat mit den Münderanern Moritz Fuchs, Aron Schröter, Chris Mohaupt und Jonas Höbeling eine Verjüngungskur erhalten. „Durch die vielen gemeinsamen Trainingseinheiten sind wir prima zusammengewachsen, das lief sehr reibungslos. Wir kannten uns allerdings auch schon gut“, verrät Michels, der bislang als Trainer in Bad Münder und Spieler in Grasdorf im Einsatz gewesen ist.

Mit dem neuen, gestärkten Team würde er die Liga sicherlich gern aufmischen, doch zunächst werden kleinere Brötchen gebacken. „Natürlich soll es besser werden als im vergangenen Jahr, als wir mit dem VfL nur knapp dem Abstieg entronnen sind. Aber auch mit der neuen Mannschaft geht es wohl erst einmal ausschließlich um den Klassenerhalt“, sagt Michels.

Ergebnisse lassen hoffen

In den bisherigen Testspielen hat seine Riege allerdings absolut überzeugt. Zuletzt setzte es beim CVJM Hannover, der eine Klasse höher in der Oberliga mit dem Aufstieg liebäugelt, nur eine knappe Niederlage. „Da haben wir uns echt gut geschlagen“, sagt Michels. Am Sonnabend folgt eine weitere Standortbestimmung – wieder geht es gegen eine Oberligisten. Nachbar VfL Hameln ist ab 18 Uhr in der neuen Halle in Bad Münder zu Gast. Das wird die Generalprobe für den Auftakt in der Liga eine Woche später. Dann wird es gegen die Eintracht Hildesheim – abermals in der Kurstadt erstmals wieder ernst.

Von Matthias Abromeit