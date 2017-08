Viel Spaß mit Risiko

Hannover. Justus Nieschlag hatte nicht zu viel versprochen. „Ich möchte meinen Titel von Düsseldorf verteidigen“, hatte der 25-jährige Triathlet aus Lehrte vor den deutschen Meisterschaften auf der Sprintdistanz (750 Meter schwimmen, 20 Kilometer Rad fahren, fünf Kilometer laufen) in Grimma versprochen. Und Nieschlag, der für den TV Buschhütten (Siegerland) startet und in Saarbrücken wohnt und trainiert, machte seine Ankündigung auf beeindruckende Weise wahr. Er sicherte sich nach 57:38 Minuten den Sieg mit elf Sekunden Vorsprung auf Jonathan Zipf (ebenfalls Buschhütten).

„Mein Motto war heute – no risk, no fun“, sagte der Lehrter anschließend. Nieschlag riskierte vor allem auf der Radstrecke, der zweiten Teildistanz, viel und schlug ein Tempo an, dem schon nach wenigen Kilometern niemand folgen konnte. „Ich habe kurz nachgedacht, und mich dann entschlossen es allein durchzuziehen“, sagte er später.

20 Sekunden Vorsprung hatte der Titelverteidiger beim letzten Wechsel. Und auf der Laufstrecke ließ er sich diesen großen Vorsprung nicht mehr entreißen, auch wenn Zipf den Abstand noch etwas verkürzte.

Nieschlag setzte in Grimma auf das Erfolgsrezept, mit dem er schon das Bundesliga-Rennen in Münster sowie den Titel des Militär-Weltmeisters gewonnen hatte. Der Lehrter, der jüngst als 15. beim Hamburger Triathlon bewiesen hatte, dass er auch mit der Weltelite mithalten kann, ist auf den kurzen Distanzen des Ausdauer-Dreikampfes hierzulande unangefochten die Nummer eins. Solche Ergebnisse helfen ihm auch auf seinem Weg zum Traumziel Tokio – dort finden 2020 die Olympischen Spiele statt. Für Rio 2016 hatte Nieschlag die internationale Norm erfüllt, war aber an den deutschen Kriterien gescheitert.

Zudem geht Nieschlag in eine sorgenfreie Zukunft. „Ich habe mit dem Rennen endlich meinen Kaderstatus für das kommende Jahr sichern können“, sagte der 25-Jährige, der nach dem Wettkampf in Sachsen erst einmal die „Beine hochlegen“ will. Die Pause währt allerdings nicht allzu lange: Schon am Donnerstag geht es nach Schweden, dort misst sich der Lehrter ein weiteres Mal mit der Weltelite beim Stockholmer Triathlon.

Zwei weitere Triathleten aus der Region stellten sich ebenfalls der Konkurrenz. Lars Pfeifer (Triathlon Potsdam), der aus Garbsen stammt, belegte den 15. Platz (59:54 Minuten), er machte mit einer starken Laufleistung noch zahlreiche Plätze gut. Der Lehrter Philipp Weber (DSW Darmstadt) landete nach 1:01:45 Minuten auf dem 33. Rang.

Von Carsten Schmidt