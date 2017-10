Vorfahrt für die Gesundheit

Hannover. Die Reise zu den Mittelmeerinseln ist gestrichen. Jan Raphael wird in diesem Jahr nicht mehr auf Mallorca und Sardinien in Wettkämpfen auf der Triathlon-Mitteldistanz starten. „Ich habe den grippalen Infekt, den ich mir im September zugezogen habe, zwar recht gut überstanden“, sagte der 37-jährige Hannoveraner. „Doch es hat keinen Wert, in der Euro-Challenge-Serie zu starten, wenn man nicht hundertprozentig fit ist.“

Der Infekt hat aber nur den letzten Ausschlag für den Verzicht gegeben. Raphael hat eine Leidenssaison hinter sich nach einem Trainingsunfall im Februar, bei dem er sich die Bizepssehne im rechten Arm gerissen hatte. „Die Schmerzen wurden immer stärker, vor allem im Alltag“, sagte Raphael. Es tut weh, wenn er ein Glas aus dem Schrank holt oder den zweijährigen Sohn auf den Arm nimmt.

Die notwendige Operation im Annastift, geplant für den November oder Dezember, konnte auf den 19. Oktober vorgezogen werden. „Eine glückliche Fügung“, sagte Raphael. Er hofft, dass ein arthroskopischer Eingriff ausreicht, um die Sehne wieder ans Schulterblatt anzuheften, rechnet aber mit einer Pause bis etwa Weihnachten.

Die Verletzung hat den Hannoveraner nicht nur beim Schwimmen, sondern auch im Radfahren beeinträchtigt. „Als ich nach der Wintervorbereitung wieder vom Renn- auf das Triathlonrad für die Wettkämpfe umgestiegen bin, hat sich das Befinden verschlechtert“, sagte Raphael, der dennoch starke Resultate bei internationalen Auftritten verbuchte und in der Euro-Challenge-Serie vor den Abschlusswettkämpfen Zweiter war.

Daher nimmt sich der Triathlet einiges vor für das nächste Jahr. „Es macht mir noch so viel Spaß“, sagte er. „Und ich habe das Gefühl, dass ich das Optimum noch nicht erreicht habe.“ Der Ausdauersportler, der immerhin zweimal Vize-Europameister war, liebäugelt mit einer Leistung unter acht Stunden im Ironman. Damit wäre er in der Weltspitze – auch ein Start auf Hawaii wäre dann denkbar. „Das muss aber abgewogen werden“, sagte Raphael. „Die Anreise ist sehr teuer, und mit Jan Frodeno sowie Sebastian Kienle gibt es zwei Deutsche, die auf dieser Distanz auch international dominieren.“ Für alle Triathleten hinter diesem Duo ist es hierzulande schwierig, das Interesse der Öffentlichkeit und von Werbepartnern auf sich zu lenken. Raphael will die Verletzungspause dennoch nutzen, um sich intensiver um seinen Webauftritt und auch Sponsoren zu kümmern. „Ich muss da etwas investieren, auch wenn mir das Klinkenputzen nicht so liegt“, sagte er.

Sportlich ist der Hannoveraner jetzt im besten Alter – der Schnitt der Toptriathleten im Ironman lag 2015 bei 38 Jahren, dieses Alter erreicht Raphael am 18. Januar 2018. Und es gibt ein Wettkampfziel in der Nähe – den Ironman in Hamburg am 29. Juli. „Das könnte quasi mein Heimrennen werden, es ist ein Wettkampf vor einer tollen Kulisse, von dem ich immer geträumt habe“, sagte Raphael.

Von Carsten Schmidt