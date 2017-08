Wandtke „am Boden zerstört“

Budapest. Der Traum von einer Medaille – für Igor Wandtke war er nach knapp sechs Minuten geplatzt. Der Hannoveraner verlor bei der WM in Budapest gleich seinen ersten Kampf in der Klasse bis 73 Kilo gegen den Slowenen Martin Hojak, Dritter der U-21-EM, und schied aus. Eine bittere Enttäuschung. Wandtke, der mindestens Siebter werden wollte, erhielt in der Golden-Score-Verlängerung eine entscheidende, wenn auch umstrittene Shido-Bestrafung für Inaktivität.

„Igor ist deprimiert, am Boden zerstört. Er hat ein Jahr für diesen Wettkampf trainiert“, berichtete Mutter Susanne, die mit ihrer Familie live dabei war. Auch sie war enttäuscht: „Ich weiß nicht, was mit Igor los war. Er hat nicht so ge­kämpft, wie wir ihn kennen.“

Die Shido-Bestrafung könne sie dennoch nicht nachvollziehen: „Die war unnötig. Igor war der Aktivere. Der Slowene ist in Bedrängnis immer von der Matte geflüchtet. Ich weiß nicht, was die Herren vor ihren Laptops gesehen haben. Das war sehr ärgerlich.“ Sie hoffe jetzt, dass sich ihr Junge „schnell berappelt“. Denn sein Ziel bleibt: Olympia 2020 in Tokio.

Der 26-Jährige war gut in den Kampf gestartet. Doch schon die erste Verwarnung wegen Inaktivität nach eineinhalb Minuten war ein Witz. Nach vier Minuten ging der Kampf in die Verlängerung. 70 Sekunden später war das WM-Abenteuer für Wandtke jäh beendet.

Jetzt muss es Dimitri Peters für Hannover rausreißen. Der Olympia-Dritte von London steigt in der Klasse bis 100 Kilo am Sonnabend in die WM ein. Es wird sein letzter großer internationaler Wettbewerb. Peters will eine Medaille.

Von Jens Kürbis und SIMON LANGE