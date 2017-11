Wann darf der HHB endlich wieder jubeln?

Handball. Die nackten Zahlen sprechen in diesen Tagen eine deutliche Sprache, die Tabelle dürfte derzeit sicherlich nicht unter den Kopfkissen der Spieler von Handball Hannover-Burgwedel liegen. Nach dem 27:30 bei den HF Springe, der dritten Niederlage in Folge, ist die Sieben von Trainer Jürgen Bätjer am Tiefpunkt, ganz unten im Tableau, angekommen. Das Wörtchen Krise versteht sich von selbst, die spannenden Fragen sind: Wie wollen die Burgwedeler diese hinter sich lassen, schaffen sie es in diesem Jahr noch, wieder aufzustehen und zumindest nicht auf einem Abstiegsplatz zu überwintern?

Fakt ist: Der HHB ist seit einer Woche Schlusslicht. Fakt ist aber auch: Das rettende Ufer ist nur zwei Punkte entfernt, Platz acht lediglich vier. Und die Burgwedeler rechnen sich in den drei noch ausstehenden Partien in diesem Jahr einiges aus, oder anders ausgedrückt: Im Heimspiel gegen den HC Empor Rostock (Sonnabend, 19 Uhr), im Derby bei der TSV Burgdorf II und gegen den VfL Potsdam soll die Wende her. „Den Druck haben wir uns ja selbst gemacht“, sagt Bätjer. „Nach 59 Minuten hätten wir sieben Punkte mehr auf dem Konto. Jetzt ist es egal wie, in den nächsten drei Spielen müssen wir bereit sein und punkten.“

Das bedeutet allerdings auch, dass eine weiterhin geschrumpfte Riege den Bock umstoßen muss. Für Maurice Herbold (Bandscheibenvorfall) ist das Handballjahr 2017 beispielsweise bereits gelaufen. „Er wird in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen. Das bringt ja nichts, bei ihm werden wir kein Risiko eingehen“, sagt Bätjer. Und während mit Marcel Otto nur ein Spieler wieder fit ist und Steffen Fischer (Bänderriss) getapt auf die Zähne beißen wird, werden Justin Behr und Timo Paternoga weiterhin fehlen. „Wir waren bei den Topteams immer nah dran, und es sind genügend Spieler da, die das Ding wuppen können“, betont Burgwedels Trainer. „Die Jungs wissen, was auf sie zukommt. Ab sofort gibt es keine Ausreden mehr.“ Gegen einen Gegner, der mit drei Siegen in die Saison gestartet ist, nun aber wie die Burgwedeler seit sechs Begegnungen auf einen doppelten Punktgewinn wartet.

Nur Krenkes Einsatz fraglich

Die Stiere bei den Hörnern packen ist leichter gesagt als getan: Die Reserve der TSV Burgdorf empfängt am Sonnabend (19.30 Uhr) den SV Mecklenburg-Schwerin, und der Tabellendritte kommt mit der Empfehlung von 12:2 Punkten in Folge in die Auestadt und hat in dieser Saison nur gegen die Spitzenteams TSV Altenholz und HSV Hamburg den Kürzeren gezogen.

Trainer Heidmar Felixson stellt seine Sieben auf eine „routinierte Mannschaft mit herausragenden Spielern“ ein. „Wir brauchen uns aber nicht zu verstecken, denn zu Hause können wir mit jeder Mannschaft mithalten“, sagt er. Jüngst in Misburg habe sein Team beim 26:26 gegen den HSV Hannover ein hervorragendes Spiel abgeliefert. „Daran müssen wir anknüpfen, dann ist mir nicht bange.“

Wie man den Stieren beikommen kann, zeigten kürzlich die Burgwedeler. Erst Sekunden vor dem Ende erzielten die Schweriner den 26:25-Siegtreffer, Thomas Bergmann verwarf obendrein noch einen Siebenmeter. Herausragend bei den Gästen sind der dänische Regisseur Ma­thias Mark Pedersen, der bereits 60 Treffer erzielt hat, sowie der aus­tralische Rechtsaußen Bevan Calvert. „Wir müssen von Beginn an präsent sein und alle 100 Prozent geben. Mit unseren Zuschauern im Rücken können wir Berge versetzen“, sagt Felixson.

Personell kann der Burgdorfer Übungsleiter beinahe aus dem Vollen schöpfen. Lediglich hinter dem Einsatz von Corven Krenke, dessen Daumen nach einem Schlag angeschwollen ist, steht noch ein Fragezeichen.

Von Christoph Hage und Rolf Linda