Warten auf Dauerkarten hat ein Ende

Hannover. Am Donnerstag in einer Woche wird es bereits ernst für die Recken. Der deutsche Vizemeister SG Flensburg kommt dann in die Tui-Arena – und nur vier Tage später geht es weiter gegen die HSG Wetzlar. Die Vorfreude auf die beiden Heimspiele zum Start ist bei den Handballern der TSV Hannover-Burgdorf entsprechend groß. Ungewissheit herrscht dagegen bei den Treuesten der Treuen: den Dauerkarteninhabern.

Gut eine Woche vor dem Bundesligastart haben sie nämlich immer noch keine Tickets erhalten. Etwas ungewöhnlich, aber der Club ist bemüht, seine Fans zu beruhigen. „Die Karten sollten alle bis Ende der Woche ankommen“, sagte Markus Ernst, bei den Recken für Medien und Kommunikation zuständig. Eine noch bessere Nachricht hat er für die Dauerkartenkunden, die bei der Bestellung Abholung angegeben haben: „Die Karten können von Dienstag an bei uns entgegengenommen werden“, sagte Ernst.

Der Recken-Sprecher liefert auch noch eine Erklärung für die späte Zustellung . „Die Druckaufträge für die Karten sind fremdvergeben“, sagte er. „Da derzeit mehrere Sportarten in die Saison starten, kommt es zu Engpässen in den Druckereien.“

Pokalauslosung: Die Recken haben die zweite Pokalrunde erreicht. Gegen wen sie da spielen müssen, ist offen, weil noch nicht ausgelost wurde. Allerdings steht noch nicht einmal der Termin für diese Auslosung fest. Eventuell am Mittwoch im Vorfeld des Supercupspiels zwischen dem Meister Rhein-Neckar Löwen und dem Pokalsieger THW Kiel.

Von Jörg Grußendorf