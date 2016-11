Hannover. Waspo 98 Hannover hat für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Der Wasserball-Bundesligist gewann bei Rekordmeister Wasserfreunde Spandau mit 13:11 (5:5, 5:3, 0:2, 2:1). Für Karsten Seehafer war das eine Genugtuung. "Das tat gut", sagte der Waspo-Trainer, der überhaupt erstmals als Coach ein Spiel gegen die Berliner gewann. Für die Hannoveraner ging damit eine starke Woche zu Ende. Am Mittwoch hatte sich Waspo 98 in Rumänien erstmals für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert, am Sonnabend gab es den Paukenschlag beim Seriensieger. Die Tore für Waspo 98 warfen: Sekulic (3), Brguljan, Radovic und Bukowski (alle 2), Estrany, Tkac und Winkelhorst.