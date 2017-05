Hannover. Die Halbfinal-Serie gegen den ASC Duisburg gewann Waspo vergangene Woche locker mit drei Siegen – und holt zur neuen Saison auch noch den Topspieler des ASC. „Ein sehr kompletter Spieler“, lobt Trainer Karsten Seehafer, „er verteidigt gut, schießt gut, hat einen guten Ruf. Das ist eine Verpflichtung mit großem Signal für uns.“

In diesem Jahr spielt Waspo um die Meisterschaft, bekommt es in der Finalserie (ab 3. Juni) mit Dauermeister Spandau zu tun. Es soll endlich der Titel her, den Waspo schon seit Jahren im Visier hat. Nicht das einzige erklärte Ziel: Kommende Saison soll es wieder weit gehen in der Champions League, am liebsten ins Final-Six der besten sechs Teams Europas. Und 2019 sind Hannovers Wasserball-Asse als Ausrichter für das Elite-Turnier ohnehin schon qualifiziert. „Aber wir würden da nächstes Jahr schon ganz gerne hin“, bestätigt Seehafer das ambitionierte Ziel, „wir wollen in Europa ein Wörtchen mitreden.“

Von Jonas Szemkus