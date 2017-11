Waspo 98 ohne seinen Star in Budapest

Hannover. Während es in der Bundesliga meistens nur um die Höhe des Erfolges geht, spielen die Hannoveraner in der Königsklasse auch, um sich einen Namen zu machen. Am Mittwoch (Beginn ist um 20.30 Uhr) beim OSC Budapest kann das Team von Trainer Karsten Seehafer dem großen Ziel, das Final Eight in Genua, ein gehöriges Stück näherkommen. „Wir würden zwei Schritte auf einmal machen“, sagt Waspo-Clubchef Bernd Seidensticker. „Aber das wird harte Arbeit.“

Bei der Einschätzung der Siegchancen gibt sich Seidensticker ungewohnt zurückhaltend. „Sie liegen bei 30 Prozent“, sagt der Clubchef, fügt aber schmunzelnd an: „Wenn ich wetten würde, würde ich das Geld auf uns setzen.“ Die beiden Aussagen geben auch ungefähr die Ausgangslage wieder. Die Ungarn sind – gerade in eigener Halle – natürlich favorisiert, aber die Hannoveraner rechnen sich dennoch etwas aus.

Die Waspo-Crew ist am Dienstag allerdings ohne Deutschlands besten Wasserballer von Berlin aus in die ungarische Metropole geflogen. Julian Real hat von seinen Mitspielern eine Babypause verordnet bekommen, wie es der Clubchef nennt. Der Centerverteidiger, dessen Lebensgefährtin kurz vor der Niederkunft steht, wollte die Reise mitmachen, wurde aber von seine Mannschaftskameraden davon abgehalten. „Sie haben versprochen, für Julian mit zu ackern. Das zeigt den großen Zusammenhalt in unserer Truppe“, sagt Seidensticker. „Auch wenn sein Fehlen eine große Schwächung für uns ist: Die Familie geht ganz klar vor.

Von Jörg Grußendorf