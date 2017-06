Hannover. Der Getränkestand im Volksbad Limmer war auch Stunden nach dem Finalaus noch stark bevölkert. Mittendrin die Spieler und Verantwortlichen von Waspo 98 Hannover. Ein Thema, wenn auch nicht das vorrangige – dazu war die Niederlage (8:12) gegen die Wasserfreunde Spandau im vierten Spiel einfach zu deutlich gewesen – war: Warum hat es wieder nicht gereicht zur deutschen Meisterschaft? „Eine richtige Erklärung habe ich noch nicht. Wir waren dran, aber nicht immer da“, sagte Karsten Seehafer.

Der Waspo-Trainer und Sponsor sollte diesen Satz am Mittwochabend noch häufiger wiederholen. Weil er ihn so gelungen fand und eine perfekte Beschreibung der Finalserie mit drei Niederlagen und einem Sieg gegen die Berliner Rekordmeister war. Auch wenn es insgesamt durchaus eine Auseinandersetzung auf Augenhöhe war, so blieben die Hannoveraner gerade in beiden Spielen mit Heimrecht komplett hinter den Erwartungen zurück. Beide Male dominierten die Berliner.

Es hat nicht sollen sein: Die Waspo-Wasserballer haben das entscheidende Spiel um die deutsche Meisterschaft gegen Spandau Berlin verloren. Zur Bildergalerie

Die Gründe dafür wurden gerade im Volksbad vor mehr als 1000 Zuschauern sehr deutlich. Spandau hatte nicht die besseren Einzelspieler, aber das deutlich homogenere und auch clevere Team, dessen Pressdeckung den Darko Brgujan und Co. überhaupt nicht behagte. Dazu leisteten sich die Gastgeber mal wieder eine schläfrige Anfangsphase und dazu eine Überzahlschwäche, die ihresgleichen sucht. Und da auch Torhüter Roger Kong – in der Saison und in den anderen Finalspielen noch ein superstarker Rückhalt – einen rabenschwarzen Tag hatte, kam es, wie es kommen musste. Erst in der 13. Minute parierte der Schlussmann seinen ersten Ball. Da stand es bereits 3:6 .

Kong war hinterher untröstlich. „Ich weiß auch nicht, wie so etwas passieren konnte“, sagte er. Und Seehafer fügte an: „Sonst ist Roger vor so vielen Leuten und in so wichtigen Spielen immer über sich hinausgewachsen.“

Die Betonung liegt auf Noch

Sei es drum. Auch mit einem starken Kong hatte Waspo vorher schon zweimal verloren. „Spandau war besser“, sagte Seehafer, „das muss man anerkennen.“ Seidensticker, der nur unweit entfernt stand, grätschte sofort rein. „Noch“, sagte der Waspo-Präsident lautstark. „Spandau ist noch stärker. Unsere Zeit wird kommen.“ Und in Richtung Berlin schickten beide noch unisono hinterher: „Lasst die Spandauer noch mal feiern. Bald haben sie keinen Grund mehr dazu.“ Gehört haben es die Wasserfreunde nicht mehr, da saßen sie längst im Bus und waren auf der staureichen Rückreise über die Autobahn.

Aber sie haben auch gemerkt, wie dicht Waspo ihnen inzwischen im Nacken sitzt. Wurden die protzigen Ankündigungen von Seidensticker und Seehafer früher oft nur müde belächelt oder als Fantastereien abgetan, so darf man sie jetzt getrost ernster nehmen.

Und auch wenn Seidensticker in der Halbzeitpause während der Verabschiedung von Stadionsprecher Jürgen Mackeben wieder etwas übers Ziel hinausgeschossen sein mag, indem er verkündete: „Hier wird die Wasserballhochburg sein.“ So ließen der Clubchef und sein Trainer bei späteren Gesprächen durchblicken, wie ernst sie es meinen. Dass in der neuen Saison personell nicht gekleckert, sondern geklotzt wird. Sie werden nichts unversucht lassen, um nach 1993 endlich wieder diesen verflixten Meisterpokal zu gewinnen. Und dann wird der Getränkestand im Volksbad Limmer noch viel stärker bevölkert.

Ehrung für Radovic: Aleksander Radovic ist als „Spieler der Saison“ vom Verband ausgezeichnet worden. Der Waspo-Akteur wurde zudem mit großem Vorsprung Torschützenkönig der Bundesliga.

Von Jörg Grußendorf