Waspo-Pleite in letzter Sekunde

Hannover hat sich beim 7:8 in Budapest in der Gruppenphase der Champions League praktisch selbst geschlagen. Erst die Chance zum Sieg vergeben, dann in letzter Sekunde den entscheidenden Treffer kassiert. Tragische Hauptdarsteller: Torwart Moritz Schenkel und Torjäger Darko Brguljan, der den Ball ins eigene Netz lenkte.