Berlin. Die wenigen Fans der Wasserfreunde Spandau in der Schwimmhalle Schöneberg feierten bereits den alten und neuen deutschen Wasserball-Meister. Auch die Spieler der Gastgeber warfen schon den einen oder anderen Blick auf den Uralt-Meisterpokal, der am Beckenrand platziert war.

Es waren nur noch gut drei Minuten zu spielen, die Spandauer führten im dritten Final-Play-off (Modus: Best of five) mit 12:11, die ersten beiden hatten sie schon gewonnen. Was aber noch mehr für ihren verfrühten Optimismus sprach: Gegner Waspo 98 hatte sechs Spieler durch vorzeitigen Ausschluss verloren, wehrte sich mit dem letzten Aufgebot.

Und das taten die Hannoveraner überragend. Das Team von Karsten Seehafer drehte das Spiel, siegte mit 14:12 (1:3, 4:4, 4:3, 5:2) und wehrte den ersten Matchball der Spandauer durch diese Energieleistung ab. Am Mittwoch (19.30 Uhr) im Volksbad Limmer muss Waspo den zweiten abwehren.

Überragende Leistung, überragende Einstellung: Die Waspo-Wasserballer haben Spiel drei in Berlin gewonnen und ein Lebenszeichen im Kampf um die deutsche Meisterschaft gesetzt. Zur Bildergalerie

Seehafer ging anschließend in der Jubeltraube seiner Spieler unter. Spandaus Präsident Hagen Stamm, der auch Bundestrainer ist, und sich im Vorfeld manche verbale Fehde mit den Waspo-Verantwortlichen geliefert hatte, stand nur wenige Meter davon entfernt. Er schüttelte fast minutenlang den Kopf. „Ich habe immer gesagt, eine Serie geht nie glatt durch“, erklärte Seehafer. „Ich habe immer an uns geglaubt, selbst in dieser fast ausweglosen Situation.“ Torwart Roger Kong, der wieder eine herausragende Leistung geboten hatte, lobte die „große Siegermentalität“ seiner Mannschaft. „Es war unglaublich, was wir hier am Ende geboten haben.“ Und Präsident Bernd Seidensticker, sichtlich gezeichnet von der Dramatik der Partie, lobte sein Team überschwänglich. „Spandau hatte gefühlt doch schon den Pokal, dann kamen wir“, sagte er. „Diese Leistung kann man gar nicht hoch genug bewerten.“ Und fügte in Richtung Stamm hinterher: „Von wegen, wir haben zu wenig Kondition, Spandau war doch am Ende k.o.“

Bis Hannover jubeln konnte, mussten aber alle durch ein Wellenbad der Gefühle. Für die Hannoveraner, die nach der glatten Auftaktniederlage am Sonnabend einen weiteren Rückschlag hatten erleiden müssen, weil sie das zweite Spiel unglücklich nach Fünfmeter-Werfen verloren, begann Partie drei unglücklich. Schnell lag man mit 0:3 zurück. Doch das Team bewies Nehmerqualitäten, kam immer wieder zurück. Undiszipliniertheiten (Esforzado Estrany, Jorn Winkelhorst) und vier weitere Hinausstellungen durch die kleinlichen Schiedsrichter (Seidensticker: Ein Skandal“, auch die Berliner beteiligten sich am Ende lautstark an der Schiri-Schelte) sorgten für zusätzliche Nackenschläge. Doch angeführt von einem bärenstarken Darko Buljan hatte Waspo diesmal das bessere Ende.

Waspo-Tore beim 14:12: Brguljan (5), Ban (3), Radovic, Jokic (beide 2), Immermann. Tkac.

Waspo-Tore beim 11:12 nach Fünfmeter-Werfen: Brguljan (3), Corusic, Radovic (beide 2,), Bukowski, Jokic, Winkelhorst, Seculic

Von Jörg Grußendorf