Hannover. Im Wasser geht es gewohnt weniger zimperlich zur Sache. ringkampfähnliche Szenen spielen sich vor den Augen der rund 300 Zuschauern ab. Die Berliner haben ihr Spielsystem nach der 4:9-Pokalpleite gegen Waspo im Januar umgestellt. Die Firma für Schlösser und Sicherheitstechnik, deren Logo auf den Kappen der Berliner prangt, steht symbolhaft für ihren Auftritt an diesem Nachmittag. Spandaus Press-Deckung ist knallhart und kraftraubend – und doch halten die Akteure ihre Taktik gnadenlos durch.

„Wir haben uns auf ein entsprechendes konditionelles Level gebracht. So konnten wir Waspos Schlüsselspieler in den Griff bekommen“, sagt Spandaus Tobias Preuss, der auch schon für Waspo die Kappe geschnürt hat.

Chancen gibt es für Hannover dennoch reichlich. Die harte Spandau-Gangart beschert zahlreiche Überzahlsituationen für Waspo. Insgesamt verhängen die Schiedsrichter 13 Strafzeiten. Daraus schlägt Waspo (neun Wasserverweise) jedoch fast kein Kapital. „Spandau hat sehr gut verteidigt, und wir treffen einfach nicht“, sagt Waspo-Coach Karsten Seehafer und räum eigene Schwächen ein. Noch deutlicher wird Co-Trainer Karl-Heinz Windt, nachdem er wütend einen Ball quer durch die Halle gekickt hat: „Wir haben in Überzahl alles falsch gemacht, dabei haben wir es eine Woche lang geübt.“

So kommt es, dass sich der gute Waspo-Torwart Roger Kong (zehn Paraden) weit öfter ärgern muss als sein nicht minder starker Gegenüber, Laszlo Baksa. Während Kong bisweilen genervt eine Handvoll Wasser spritzt, sieht es beim Ungarn nach dem Treffer zum 2:4 von Darko Brguljan so aus, als wolle er beidhändig den Torpfosten verbiegen. Es sollte das letzte Mal bleiben, dass man sich um Gebälk sorgen muss. Die Spandauer enteilen im dritten Abschnitt auf 2:8.

„Wir haben durch die vielen vergebenen Chancen das Selbstvertrauen verloren. Für die Spiele in Berlin müssen wir uns etwas einfallen lassen“, sagt Waspo-Spielmacher Erik Bukowski auf dem Weg zum Nichtschwimmerbecken, in das Roger Kong bereits niedergeschlagen wartet und nach Erklärungen sucht – doch zumindest der Schlussmann kann bald wieder strahlen. Söhnchen Emalian kommt angelaufen und will mit Papa noch eine Runde planschen. Dafür hat Seehafer in diesem Moment kein Auge, er gibt sich kampfeslustig: „Es steht nur 1:0 für Spandau, mehr ist nicht passiert. Dass wir in Berlin gewinnen können, haben wir schon bewiesen.“

Drei Siege sind für den Titel aufgerufen, die Partien zwei und drei stehen am nächsten Wochenende in Berlin an. Für Waspo könnte die Saison dann schon gelaufen sein – mit einem Ende, das der Titelfavorit so dann sicher nicht erwartet hat.

Die Tore in Spiel eins: Für Waspo trafen die Montenegriner Darko Brguljan und Aleksandar Radovic doppelt, Peré Estrany war einmal erfolgreich. Für Spandau trafen Nikola Dedovic und Mehdi Marzouki, der zum Spieler der Partie gewählt wurde, jeweils vierfach, dazu Lucas Gielen, Mateo Cuk und Remi Saudadier je einfach.

