Hannover. Aleksandar Radovic legte noch einmal alle Kraft in den letzten Schuss. Mit dem Fuß. Waspos Ballermann knallte am Beckenrand einen Wasserball an die Decke des Stadionbaddaches, dass es krachte. Dann riss er die Arme hoch und feierte mit seinen Teamkollegen. Es war ein historischer Jubel. Waspo 98 Hannover steht nach dem 12:7 (2:2, 3:2, 4:1, 3:2) gestern Abend im dritten Halbfinalspiel gegen den ASC Duisburg im Endspiel um die deutsche Wasserball-Meisterschaft. Das erste Mal wieder seit 2002. Dort trifft Waspo 98 auf Rekordmeister Spandau 04 Berlin, der sich leicht und locker mit 3:0-Siegen gegen den OSC Potsdam für die Finalserie qualifizierte.

„Ich wollte nur meine Freude rauslassen“, entschuldigte sich Radovic für seinen Angriff auf die Decke: „Wir haben Duisburg gezeigt, dass wir klar besser waren.“ Waspo-Trainer Karsten Sehafer verspürte „Genugtuung. Wir haben Duisburg in drei Spielen gar gekocht Der Finaleinzug ist verdient.“

Den Grundstein hatte Waspo am Mittwoch mit dem Sieg im Fünf-Meter-Werfen in Duisburg und am Sonnabend mit dem zähen 9:7 (2:3, 3:2, 2:1, 2:1) im Stadionbad gelegt. Gestern verwandelte Hannover vor rund 150 Fans gleich den ersten von drei Matchbällen. Keiner hatte mehr Lust, noch mal für ein viertes Spiel in den Westen zu fahren.

Die internationale Star-Truppe von Waspo war im zweiten Viertel zunächst auf 5:2 davongezogen, doch Duisburg ließ nicht locker und verkürzte mit einem Doppelschlag. Davon ließ sich Waspo wiederum nicht beirren. Das Top-Duo aus Montenegro – Aleksandar Radovic (2) und Darko Brguljan – erhöhte Anfang des dritten Viertels in knapp zweieinhalb Minuten auf 8:4. Waspo konnte sich gedanklich schon mal aufs Finale einschwimmen. Zumal auch Torwart Roger Kong wie schon in der gesamten Serie erneut stark hielt und mit etlichen Paraden diverse Duisburg-Geschosse wegfischte. Als Erik Bukowski das 9:5 erzielte, verließ Duisburgs Führungsspieler Julian Real entnervt das Becken. Real kam zwar wieder, aber der ASC war geschlagen. Radovic beseitigte im Schlussabschnitt fünf Minuten vor Schluss mit dem 10:5 letzte Zweifel. Der Rest war Kür.

Waspo gewann auch das insgesamt siebte Duell (zweimal Liga-Hauptrunde, dreimal Halbfinale, Champions-League-Qualifikation und Pokal) gegen Duisburg in dieser Saison. Der Angstgegner ist Vergangenheit. „Und Spandau kann sich warm anziehen“, sendete Seehafer gleich eine Kampfansage nach Berlin.

Das erste Spiel der Final-Serie im Modus „Best of five“ findet am 3. Juni in Hannover im Stadionbad statt. Weitere Termine: 10. und 11. Juni in Spandau, 14. Juni (falls nötig) in Hannover (Volksbad Limmer) und 17. Juni (falls nötig) erneut in Spandau.

Waspo-Tore gegen den ASC, 2. Spiel: Radovic (4), Brguljan (2), Winkelhorst, Bukowski und Sekulic.

Waspo-Tore, 3. Spiel: Radovic (4) Brguljan (3), Bukowski, Corusic (beide 2) und Sekulic.

Von Simon Lange