Waspo siegt locker im Derby gegen die Sharks

Hannover. Klare Angelegenheit im Stadionbad. In dem vorgezogenen Rückspiel der Wasserball-Bundesliga (Hauptrunde A) verloren die White Sharks Hannover hier „Heimspiel“ gegen Waspo 98 mit 8:21 (1:3, 2:5, 3:6, 2:7). Das Derby war von Anfang an eine klare Angelegenheit. Waspo war das gleiche Resultat schon neulich gegen Duisburg gelungen. Dennoch war Trainer Karsten Seehafer unzufrieden. „Wir spielen schlechten Wasserball. So brauchen wir an Siege in den kommenden Spielen gar nicht zu denken“, meckerte der Coach. „Zugute kann ich meinen Spielern nur halten, dass es jeder weiß – hoffentlich.“

Für den Lokalrivalen und neuen Kooperationspartner fand Seehafer ein paar motivierende Worte und ist zuversichtlich, dass die Sharks bald Punkte sammeln, Zeit wird es – sonst droht der Abstieg. Am 17. Dezember ist Potsdam zu Gast. Da sind die ersten Punkte Pflicht. Waspo hat es tags zuvor mit Rekordmeister Spandau zu tun.

Waspo-Tore: Radovic 5, Brguljan 4, Real 4, Corusic 2, Sekulic2, Winkelhorst 2, Tkac 1, Estrany 1

Sharks-Tore: M. Götz 2, Moog 2, Dolff 2, Hornbostel 2, Gläser 1

Das Team von Trainer Marci Sagi gewann am Sonnabend mit 18:4 (3:0; 3:0; 6:1; 6:2) gegen den ETV Hamburg. Zur Bildergalerie

Die Frauen von Waspo 98 sind weiter das Maß aller Dinge in der ersten Bundesliga. Das Team von Trainer Marci Sagi gewann am Sonnabend mit 18:4 (3:0; 3:0; 6:1; 6:2) gegen den ETV Hamburg. Basis für den Triumph: die Abwehr. Waspo führte schon 9:0, ehe der Gast aus Hamburg erst in der vierten Minute des dritten Viertels zum ersten Mal traf. Überragende Schützin beim Gastgeber im Stadionbad war Belen Vosseberg mit sechs Toren. Auch stark: Center-Spielerin Anika Ebell. „Wir haben wirklich gut zusammengespielt. Sowohl die Verteidigung als auch der Angriff waren stark. Es fühlt sich immer gut an, wenn man ein Team bis zur Halbzeit torlos halten kann“, sagte Abwehr-Chefin Meghan Rowland.

Vier Spiele, vier Siege – die Waspo-Frauen (acht Zähler) stehen als einziges Team ohne Punktverlust an der Spitze. Am kommenden Sonnabend kommt es beim Tabelen-Zweiten Chemnitz zum Spitzenspiel.

Waspo-Tore: Vosseberg 6, Ebell 4, Gelse 3, Thiele 2, Jobe, 1, Menard 1, Sarnowski 1

Von Simon Lange