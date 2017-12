Waspo verliert bei den Champions

Moskau/HANNOVER. Es läuft nicht mehr für Hannovers Top-Wasserballer in der Champions League: Waspo 98 verlor am Sonnabend bei Dynamo Moskau mit 6:9 (2:3, 2:2, 1:2, 1:2) – die dritte Pleite in Folge in der Königsklasse.

Dabei war in der russischen Hauptstadt mehr drin. Bis zum Beginn des dritten Viertel war die Partie offen. Kein Team konnte sich absetzen, die jeweilige Führung betrug nur ein Tor. Moskau lag zur Pause mit 5:4 vorn. Darko Brguljan traf nach dem Seitenwechsel mit seinem dritten Tor zum 5:5 – dann herrschte jedoch – wie zuletzt häufig – Flaute im Waspo-Angriff. Moskau zog auf 9:5 davon, Hannover gelang erst drei Minuten vor dem Ende durch Aleksandar Radovic der sechste und letzte Treffer – viel zu spät, um Moskau noch in Gefahr zu bringen. „Es war mehr möglich. Auf das sechste Tor müssen wir zu lange warten, dabei hatten wir genügend Möglichkeiten“, haderte Waspo-Trainer Karsten Seehafer. „Wir spielen in Summe starken Wasserball“, meinte er und wünschte sich „einmal eine Quote im Überzahlspiel wie im Training. Dann würde vieles anders aussehen.“

Am 20. Dezember (18.30) erwartet Waspo den Letzten Partizan Belgrad zum Kellerduell im Stadionbad. Will Hannover sich noch eine Mini-Chance auf das Final 8 in Genua erhalten, ist ein Sieg gegen die Serben Pflicht. Sonnabend kommt in der Liga Rekordmeister Spandau ins Stadionbad.

Waspo-Tore: Brguljan 3, Radovic 2, Preuß 1.

Die Waspo-Frauen bleiben in der Bundesliga derweil auf der Erfolgswelle. Sie gewannen am Wochenende bei Verfolger Chemnitz mit 12:9 (2:1, 6:3, 3:3; 1:2) und bleiben vor der Winterpause souveräner Tabellenführer.

Dabei war es bei weitem nicht das beste Saisonspiel, aber die Abwehr stand erneut sicher. Die Basis für den fünften Sieg im fünften Spiel.

„Wir sind leider nicht richtig in Schwung gekommen. Lediglich im zweiten Viertel konnten wir unsere Leistung abrufen. Wir müssen weiter an unserer Chancenverwertung, vor allem im Überzahlspiel, arbeiten“, sagte Spielerin Anika Ebell, für die es „ein sehr emotionales Spiel“ war, „weil ich in Chemnitz eine sehr lange Zeit als Spielerin verbracht habe“.

Waspo-Tore: Gelse 5, Vosseberg 2, Paland 2, Ebell 2, Sarnowski 1.

Von Simon Lange