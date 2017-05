Hannover. Es ist kein neues Anspruchsdenken bei Waspo: Jedes Jahr soll’s der Titel werden, und jedes Jahr aufs neue gibt’s eine Enttäuschung. Vergangenes Jahr sahen sie sich auch schon gerüstet, doch gegen den späteren Vizemeister Amateur SC Duisburg war im Halbfinale Schluss. Diesmal stehen die Zeichen aber tatsächlich anders: Waspo hat eine Startruppe zusammen, marschierte in der Hauptrunde, verlor nur ein einziges Spiel. Und das knapp gegen Dauermeister Spandau. Die Berliner kochten sie im Hinspiel in der Liga und im Pokal locker ab – das ist neu für die siegesverwöhnten Berliner. Dazu sammelte Waspo erstmals in der Champions-League-Hauptrunde Erfahrung und Selbstvertrauen. Es könnte endlich was werden mit dem ersehnten Titel.

Denn „wir haben uns jedes Jahr näher rangekämpft. Das muss diesmal einfach klappen mit der Meisterschaft“, sagt Seidensticker. Angst davor, dass Duisburg in der „Best-of-five“-Serie im Halbfinale erneut zum Stolperstein werden könnte, hat er nicht: „Du kannst gegen die natürlich mal verlieren, das ist kein schlechter Gegner. Aber wir werden marschieren in dieser Serie und uns die drei nötigen Siege holen.“ Den ersten Erfolg am liebsten schon im ersten Spiel in Duisburg: „Das würde mich zumindest nicht überraschen und wäre für unsere Nerven das beste“, sagt Seidensticker, „aber Duisburg ist gegen uns immer besonders motiviert.“ 2016 verlor Waspo die Halbfinal-Serie mit 1:3.

Waspo-Trainer Karsten Seehafer kann diesmal auf alle seine Star-Spieler zurückgreifen. „Alle fit und hochmotiviert“, meldet Seidensticker. Nur Center Jorn Winkelhorst ist angeschlagen wegen einer Virusinfektion, beißt aber auf die Zähne und wird wohl spielen. Damit es diesmal mehr wird als nur Titel-Träumereien ...

Die weiteren Spieltermine für die Serie gegen Duisburg: Am Sonnabend und Sonntag (jeweils ab 18.30 Uhr) im Stadionbad in Hannover, und falls nötig am 17. Mai (19 Uhr) in Duisburg sowie am 20. Mai (16 Uhr) im Stadionbad.

Von Jonas Szemkus