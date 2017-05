Hannover. Das erste Spiel der Best-of-three-Serie gewann Favorit Waspo am Mittwoch locker mit 16:7. Ein weiterer Sieg heute (16 Uhr, Stadionbad) – und Waspo steht im Halbfinale. Eine reine Formalie. Äußerst unwahrscheinlich, dass ein weiteres Duell am Sonntag nötig ist.

„Wir wollen das zweite Spiel enger gestalten“, sagt Sharks-Chef Jörg Deike. Zwei seiner Schlüsselspieler (Vincent Hebisch und Torwart Marvin Götz), die Mittwoch noch passen mussten, sind wieder mit dabei. So fehlen nur die Dauerverletzten Felix Struss und Jonas Reinhardt. „Damit sind wir deutlich besser aufgestellt“, vermutet Deike, der sich trotzdem keine Illsuionen macht. Sein Team wird heute aus den Play-offs ausscheiden. Am 20. Mai steht dann die Platzierungsrunde an. Ziel ist Rang fünf, der die Europapokalteilnahme bedeutet.

Waspo stellt sich derweil schon auf das wahrscheinliche Halbfinale ab Mittwoch gegen den ASC Duisburg ein (Best-of-five), nimmt aber das Duell gegen den Lokalrivalen weiter ernst. Gegen die Sharks fordert Waspo-Cheftrainer Karsten Seehafer „eine konzentrierte Leistung und eine sichere Abwehr“.

Mit dabei ist nach längerer Verletzungspause Ante Corusic. Der Center ist nach einem Innenbandriss im Knie seit zwei Wochen wieder im Training und kann heute Jorn Winkelhorst und Predrag Jokic entlasten. „Das ist wichtig für uns“, sagt Seehafer, „so haben wir alle Spieler an Bord.“

Von Simon Lange