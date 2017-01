Hannover. Der DSV-Pokal gilt seit vielen Jahren als Chance, den übermächtigen Berlinern zumindest einen Titel zu entreißen - und das mit überschaubarem Aufwand. Nun ist diese Aussicht für die Waspo 98 in greifbarer Nähe. Am Abend besiegte der Bundesligist den Cupverteidiger WF Spandau 04 mit 9:4. Am Sonnabend treffen die Wassersportfreunde um 18 Uhr im Finale auf ASC Duisburg.

"Es war ja nur das Halbfinale - aber was für eines", zeigt sich Waspo-Trainer Karsten Seehafer begeistert. Er habe noch nie eine Mannschaft gehabt, die Spandau derart dominiert hat. "Die Berliner haben heute mal eine Grenze erlebt."

Tore: Jokic (2), Brguljan (4), Sekulic, Radovic, Estrany.

frs