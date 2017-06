Hannover. „Wir wissen, wie gut wir sein können und stellen uns auf eine harte Gangart der Berliner ein. Es wird keinen Schönheitspreis geben“, sagt Waspo-Trainer Karsten Seehafer, der „auf faire Spiele“ hofft: „Möge der Bessere gewinnen.“

Wer der Bessere sein wird, ist völlig offen. Beide Teams agieren diese Saison erstmals seit ganz langer Zeit auf Augenhöhe. Waspo hat sich stetig an das Niveau des Rekordmeisters herangetastet. „Irgendwann ist der Titel eine logische Konsequenz der bisherigen Arbeit. Man kann gegen Spandau verlieren, aber man kann auch drei Spiele gewinnen“, sagt Waspo-Chef Bernd Seidensticker. Waspo-Star Darko Brguljan aus Montenegro verteilt die Siegchancen „auf 50:50“.

Im Pokalhalbfinale hatte Waspo den Dauerrivalen Spandau mit 9:4 demontiert und sich später im Finale mit einem Sieg gegen Duisburg den Pott gesichert. Auch das Hinspiel in der Liga hatte Waspo mit 13:11 für sich entschieden, kassierte allerdings im Rückspiel daheim eine 9:11-Niederlage. Es waren die einzigen nationalen Pleiten beider Teams in dieser Saison.

Weitere Termine der Finalserie sind der 10. und 11. Juni in Spandau, Am 14. Juni (falls nötig) hätte Hannover nochmal Heimrecht, müsste aber ins Volksbad Limmer ausweichen, weil das Stadionbad dann wegen erneuter Renovierungsarbeiten gesperrt ist. Am 17. Juni würde ein alles entscheidendes fünftes Spiel in Spandau stattfinden.

Sechsmal stand Waspo bisher im Finale um die Deutsche Meisterschaft. Fünfmal (1991, 1992, 2000, 2001 und 2002) unterlagen die Lindener den Berlinern.

1993 trafen beide Teams schon im Halbfinale aufeinander. Nach 14 Titelgewinnen in Folge flog Spandau damals mit 0:2-Niederlagen gegen Waspo raus. Im Endspiel besiegte Hannover Wuppertal mit 2:1 und feierte im Volksbad Limmer vor mehr als 2000 Zuschauern den bislang einzigen Meistertitel. Trainer damals: Bernd Seidensticker. Spieler damals: Karsten Seehafer.

Beide haben in den letzten Jahren sehr viel Geld in die Hand genommen, um endlich wieder Nummer eins zu sein. Schon nach dem klaren 3:0 im Halbfinale gegen Duisburg spürte Seidensticker den „Beginn der Götterdämmerung. Wir wollen am Thron von Spandau rütteln!“

Von Simon Lange