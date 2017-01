Wedemark Scorpions und Hannover Indians siegen

Hannover. Eisig kalt ist es geworden, doch den Fans des ESC Wedemark Scorpions dürfte immer wärmer ums Eishockeyherz werden. Ihre Mannschaft steht kurz davor, den Sprung in die Meisterrunde der Oberliga zu schaffen. Am Freitag feierte der ESC im Mellendorfer Icehouse vor 1207 Zuschauern im Derby gegen die Hannover Scorpions einen 6:2 (3:1, 2:0, 1:1)-Sieg und kann nun den wichtigen achten Tabellenplatz aus eigener Kraft erreichen. Noch einmal drei Punkte am Sonntag beim ECC Preussen Berlin, dem Team des früheren Wedemärkers Len Soccio, dann wäre es geschafft und der knappe Vorsprung vor den Hannover Indians verteidigt.

Am Sonnabend spielten die ESC Wedemark Scorpions gegen die Hannover Scorpions im Eisstadion Mellendorf. Zur Bildergalerie

Die Fans in Mellendorf erlebten einen langen Eishockeyabend in dem Duell der benachbarten Skorpione, das es am Freitag zum letzten Mal gegeben haben wird, wenn der ESC seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte am Sonntag sollte halten können. Beide Vereine wollen zur nächsten Saison fusionieren. Aufgrund von Problemen mit der Eismaschine begann die Partie mit 36 Minuten Verspätung, umso zügiger legte der ESC indes mit dem Toreschießen los. Erst Michael Budd, dann Sebastian Lehmann – nach sechs Minuten stand es 2:0. Sachar Blank (9.) verkürzte für die Gäste aus Langenhagen, die auch danach die eine oder andere gute Chance besaßen. Es traf aber nur noch Sebastian Steller (57.), während der ESC durch Andreas Morczinietz (15.), Budd (30., 38.) und Charlie Adams (48.) für Klarheit sorgte.

Die EC Hannover Indians bleiben dem ESC Wedemark auf den Fersen – und erledigten ihre Hausaufgaben pflichtgemäß, ohne jedoch zu glänzen. Der ECH bezwang den EHC Timmendorfer Strand 06 mit 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). Für die 3249 Zuschauer im Eisstadion am Pferdeturm, darunter 200 aus Timmendorf, gab es nur wenig Gelegenheiten zum Aufwärmen mit Torjubel. Nach etwa der Hälfte des Spiels brachte Dennis Arnold die Gastgeber in Führung. Auf der Gegenseite verhinderte ECH-Keeper Niklas Deske mehrfach mit starken Paraden ein Gegentor. Für die endgültige Entscheidung sorgte Arnold fünf Minuten vor Schluss, als er im Stile eines Alpinskifahrers einen Slalomlauf durch die Gäste-Abwehr abschloss. Ganz eiskalt eben. Der Ehrentreffer von Schnabel (59.) kam zu spät.

Von Stephan Hartung und Dirk Herrmann