Leichtathletik. Henrike Fiedler haben abermals nur drei Zentimeter gefehlt. Die Langenhagenerin im Trikot des VfL Eintracht Hannover verbuchte beim nationalen Leichtathletik-Meeting ihres Vereins einen Heimsieg im Weitsprung. 5,77 Meter, die Siegesweite des U-20-Wettbewerbs, reichte jedoch nicht, um die für die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft geforderte Weite zu übertreffen, wohl aber, um Ayele Gerken (5,76/Lemgo) auf Rang zwei zu verweisen.

Schon im ersten Versuch standen die 5,77 Meter zu Buche, die Fiedler bereits vor zwei Wochen bei der Bezirksmeisterschaft gesprungen war – nur besser wurde es nicht mehr. „Da waren auch diesmal einige weitere Sprünge dabei, nur ist sie immer vor dem Brett abgesprungen“, meinte Mutter Astrid Rohrmann. „Beim letzten Sprung habe ich schon gejubelt. Der war richtig weit, aber leider hob der Kampfrichter die rote Fahne. Diesmal war Henrike minimal übergetreten. Aber die 5,80 Meter kommen bestimmt bald“, war sich Rohrmann sicher.

Vor dem Weitsprung war Fiedler über 100 Meter in 12,81 Sekunden auf Rang drei gesprintet.

Weitere Ergebnisse, weibliche Jugend U 20, Weitsprung: 7. Annica Görlitz 4,84; Männer, Weitsprung: 3. Marco Liesenberg (beide TVE Sehnde) 6,15

Rukeli-Talent fehlen 15 Punkte

Der Schüler-Mehrkampf der TSV Burgdorf hat zwei Stars gehabt. Cristian Ifrim (Rukeli Trollmann Isernhagen) und Vianne Schäfer (TSV Burgdorf) siegten im Vierkampf mit Leistungen, mit denen sie zu den Besten des Landes gehören. Selbstredend, dass sie die in Burgdorf ausgerufenen Kreistitel einheimsten.

Ifrim war bei den M-14-Schülern unangefochten. Über 100 Meter (12,62), im Weitsprung (5,33) und Kugelstoß (12,06) lag er deutlich vor der Konkurrenz. Lediglich im Hochsprung (1,62) konnte Malte Büttner (1,66) ein paar Punkte aufholen. An Ifrims klarem Sieg mit 2150 Zählern vor dem Garbsener (1898) änderte das nichts. Für den Isernhagener waren es nur 15 Punkte weniger als bei der bisherigen Bestleistung – und mit der ist Cristian derzeit Viertbester in Deutschland.

Vizemeister im Vierkampf wurden Mert Yilmaz (TSV Burgdorf/ 1845) bei den M-15- sowie Niklas Borissow (Rukeli/1656) bei den

M-13-Schülern. Den Vierkampf-Sieg außerhalb der Meisterschaftswertung bei den M-11-Schülern erkämpfte sich Max Teebken (TuS Altwarmbüchen) mit 1484 Punkten. Torge Hitz (Mellendorfer TV/1229) war Bester der M-10-Klasse.

Ihren ersten Vierkampf des Jahres absolvierte Vianne Schäfer. Im Weitsprung (4,96) blieb sie zwar fast um einen halben Meter unter ihrer Bestleistung, doch nach 100 Metern (12,92), Hochsprung (1,54) und dem Kugelstoß (8,84) waren 2068 Punkte zusammengekommen. Das war der überzeugende Sieg und Platz 17 in der deutschen Rangliste.

Bei den W-14-Schülerinnen ging der Sieg ebenfalls an den Gastgeber. Greta Nolte kam auf 1853 Punkte, Vereinskollegin Ann-Sophie Wilken (1832) lag aber nicht weit zurück. Jana Ronshausen (TVE Sehnde) verzichtete nach Rang zwei im W-13-Dreikampf (1328) auf den Hochsprung und damit die Vierkampf-Wertung, Anna Schmidt (TSV) lag sowohl im Drei- (1309) wie auch im Vierkampf (1618) der W-12-Klasse auf Rang zwei.

Weitere Ergebnisse, Schülerinnen, W 11, Vierkampf: 1. Jana Ritter (TSV) 1549, 2. Xenia Schamne (SC Langenhagen) 1457, 3. Celina Müller (TuS) 1391; W 9, Dreikampf: 1. Anik Sophie Meyerhof (Rukeli) 1047; Schüler, M 9, Dreikampf: 1. Lennard Rode (TSV) 851; M 8, Dreikampf: 2. Leo Cherkeh (TuS) 732

TSV-Seniorin holt vier Titel

Gabi Bauernfeind ist noch immer schwer zu bezwingen. Das stellte die W-45-Athletin von der TSV Burgdorf bei der Senioren-Bezirksmeisterschaft in Gronau mehrfach unter Beweis. Den 200-Meter-Sprint gewann sie in 29,94 Sekunden, den über 100 Meter in 14,52 Sekunden. 4,77 Meter im Weitsprung brachten den dritten Triumph. In der W-50-Klasse holte Heike Peplinski (100 m: 14,98; 200 m: 30,58) den Sprint-Doppelsieg. Gemeinsam mit W-50-Weitsprung-Siegerin Susanne Schmidt (3,75) und Sonja Koch siegten Bauernfeind und Peplinski auch mit der Burgdorfer 4x100-Meter-Staffel (56,34).

M-45-Senior Michael Hansen (TSV) kam über 100 Meter (13,25) und im Weitsprung (4,88) als Bester seiner Klasse an. Frank Gütermann (LAC Langenhagen) lief in 2:49,19 Minuten zum M-60-Sieg über 800 Meter.

Weitere Ergebnisse, Senioren, M 70, Kugelstoß: 1. Eckhard Ruhbach (LC Burgwedel) 7,17; Diskuswurf: 1. Ruhbach 19,80; Speerwurf: 1. Ruhbach 15,35

Von Matthias Abromeit