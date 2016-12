Köln. In den Stunden nach Rosbergs Verkündung wurden bereits unzählige Namen gehandelt - große, komplizierte Lösungen scheinen möglich, vielleicht bekommt aber auch die einfachste Idee den Zuschlag. Wir blicken auf mögliche Kandidaten.

Pascal Wehrlein (22)

Das deutsche Toptalent wäre die einfachste und irgendwie auch logische Lösung. Wehrlein gehört seit Jahren zu Mercedes, er absolvierte unzählige Testrunden für den Rennstall, kennt das Auto und das Team in- und auswendig. Zudem hat der 22-Jährige nach seiner Rookie-Saison bei Manor noch keinen Vertrag für 2017. Doch für Mercedes wäre es auch ein Wagnis: Wehrlein würde vom Ende des Feldes an den Anfang springen und müsste gleich hart um die WM kämpfen, das ist der Anspruch. Lange galt Wehrlein zwar als Lieblingsschüler von Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff, doch er ist längst in der rauen Formel-1-Realität angekommen: Als Gefälligkeit wird es das Silberpfeil-Cockpit für ihn nicht geben.

Esteban Ocon (20)

Für den talentierten Franzosen sind die Voraussetzungen ähnlich. Er ist noch einmal zwei Jahre jünger als Wehrlein, immerhin hat er den Deutschen vor wenigen Wochen allerdings im Kampf um das Cockpit bei Force India ausgestochen. Dieser Vertrag beim Kundenteam dürfte für die Silberpfeile kein großes Problem darstellen, eher stellt sich auch hier die Frage: Ist Ocon schon bereit für den Kampf um Siege und Titel?

Fernando Alonso (35)

Genau aus diesem Grund werden die ganz großen Namen gehandelt. In der kommenden Saison könnte das neue Reglement Mercedes die bislang deutliche Dominanz kosten, da darf sich das Weltmeisterteam keine Blöße geben, muss beide Cockpits mit Siegfahrern besetzen. Und Alonso wäre so einer. Auch mit 35 Jahren gilt der zweimalige Weltmeister als einer der Besten im Feld, ein kurzfristiger Ausstieg beim seit Jahren enttäuschenden McLaren-Team scheint machbar. Doch es spricht eigentlich viel zu viel gegen diese Lösung: Alonso wäre angesichts seines Alters nur eine Übergangslösung, noch viel schwerer wiegt seine schwierige Beziehung zu Lewis Hamilton. Das gemeinsame Jahr 2007 bei McLaren war ein großes Missverständnis. Kaum vorstellbar, dass Mercedes sich ein Teamduell der beiden Alpha-Tiere antut.

Sebastian Vettel (29)

Auch Sebastian Vettel wäre eine ganz große Lösung für Mercedes, doch sie ist sehr unwahrscheinlich. Toto Wolff bezeichnete den viermaligen Weltmeister bereits als „nicht verfügbar“ - wie übrigens auch die beiden Red-Bull-Piloten. Damit Ferrari sich die Blöße gibt, den Deutschen zum großen Konkurrenten ziehen zu lassen, müsste ohnehin schon sehr viel Geld nach Maranello überwiesen werden. Die italienische Presse spekuliert zwar über eine leistungsbezogene Ausstiegsklausel. Doch vermutlich hätte Ferrari in diesem Jahr noch etwas schlechter abschneiden müssen, um eine solche Vertragsauflösung möglich zu machen.

Max Verstappen (19)

In diesen Tagen dürfte es Mercedes noch etwas mehr schmerzen, dass das niederländische Supertalent sich früh Red Bull anschloss. Um nichts in der Welt, so scheint es, würde der frühere Weltmeister-Rennstall den Shootingstar der Königsklasse zu Mercedes ziehen lassen. „Denkt gar nicht erst über unsere Piloten nach“, schrieb Red-Bull-Teamchef Christian Horner an Niki Lauda und Mercedes. Und Verstappen selbst sagt: „Für mich ist das alles überhaupt nicht interessant.“ Denn Red Bull macht sich berechtigte Hoffnung, im kommenden Jahr wieder ganz vorne mitzufahren.

Daniel Riccardo (27)

„Irgendjemand wird ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk bekommen, das hat Nico gut hingekriegt“, sagte der Australier am Freitag in Wien grinsend. An sich selbst hat er dabei mit ziemlicher Sicherheit nicht gedacht. Auch Ricciardo wäre für Mercedes eine traumhafte Lösung, aber Red Bull wird das wohl nicht zulassen.

Valtteri Bottas (27)

Der Finne gehört zu einer Riege von Piloten, die eine reizvolle Mischung bieten: Viel Talent, viel Erfahrung und ein Arbeitgeber, der sich nicht quer stellen dürfte. Der Williams-Pilot fuhr zuletzt mit dem schwachen Boliden der Engländer zwar nur hinterher, doch er gilt noch immer als Toptalent - und hat zudem enge Verbindungen zu Toto Wolff: Der Mercedes-Sportchef gehörte zum Management des Finnen, als dieser zu Williams in die Formel 1 aufstieg.

Sergio Perez (26)

Auch der Mexikaner ist ein nachweislich starker Fahrer, der aus überschaubaren Möglichkeiten schon viel gemacht hat. Derzeit ist er an Force India gebunden, ein Kundenteam von Mercedes. Wenn die Silberpfeile wollten, dann würden sie ihn wohl bekommen.

Carlos Sainz jr. (22)

Für die spanische Presse gehört der Sohn der Rallye-Ikone zu den Favoriten, neben Fernando Alonso übrigens. Doch auch ganz objektiv betrachtet, ist Sainz gar nicht so unwahrscheinlich. Bei Toro Rosso liefert er sehr gute Ergebnisse, steckt aber gewissermaßen in einer Karriere-Sackgasse: Die Cockpits beim großen Red-Bull-Team sind wohl auf Jahre hinaus vergeben, ein Aufstieg ist nicht absehbar.

Nico Hülkenberg (29)

Hülkenberg genießt großes Ansehen in der Formel 1, und angeblich soll Mercedes schon angefragt haben. Das zumindest berichtet Auto Bild Motorsport. Hülkenbergs künftiger Arbeitgeber Renault habe demnach aber gleich abgeblockt.

