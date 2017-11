Wer wuselt sich durch?

Hannover. Zuvor hatte sich Trainer Mike Wiebe nur höherklassige Gegner ausgesucht. Doch auch die Vorbereitungsspiele gegen die Zweitligisten, die erst im Dezember ihre Saison beginnen, gewannen die DHC-Männer zumeist. Zwei Siegen gegen Hannover 78 und einem in zwei Vergleichen mit dem DTV Hannover folgte ein Turniersieg in Dürkheim. „Auch da waren wir einziger Regionalligist und haben uns dennoch gegen Zweitligisten durchgesetzt“, staunte Wiebe.

Doch zu hoch will er das trotz aller Freude nicht be­werten: „Vorbereitung und Punktspiel sind zweierlei Schuhe. Wir haben ein echt hartes Auftaktprogramm mit Bremen und danach gegen die Reserve-Teams der Bundesligisten Harvestehude und Alster Hamburg. Da bin ich schon mit vier von neun Punkten zufrieden.“

In Bremen bekommt es der DHC auch mit einem in Hannover bestens bekannten Coach zu tun. Seit der Hallensaison werden die Hamburger von Andreas Dolge betreut. Der hatte viele Jahre das Zweitligateam von 78 trainiert – bis ihm die Fahrten von seinem Wohnort Osternienburg (Sachsen-Anhalt) nach Hannover zu viel wurden. Nun der Sinneswandel, denn Bremen ist von Osternienburg noch ein wenig weiter entfernt.

Zum Start der Frauen-Regionalliga laufen Sonnabend zwei hannoversche Teams auf. Da es in der Hallensaison bei den Frauen keine zweite Liga gibt, sind DHC und 78 zweitklassig. DHC-Coach Florian Westermann muss mit seinen Frauen beim Club zur Vahr antreten. Das wird besonders für Neuzugang Lea von der Geest ein besonderes Spiel. Die 19-Jährige kam vom Club zur Vahr zum DHC, studiert an der MHH in Hannover und spielt nun im neuen Trikot gegen den alten Verein. Da Westermann mit Toni Meister, die an der MHH ihren Doktor macht, eine torgefährliche Rückkehrerin neu im Team hat, geht er optimistisch an den Start. „Unsere größten Personalsorgen sind weg. Ich hoffe auf einen Start mit drei Punkten“, sagt Westermann.

78 ist zwar Bundesliga-Absteiger, Trainer Magnus Meyer-Tauffmann stapelt aber trotzdem tief. „Ich hoffe, wir können die Liga halten“, sagt er, „wir sind super vorbereitet.“ Morgen soll es im Heimspiel gegen die TG Heimfeld die ersten Hallenpunkte seit langem geben. Die Abstiegssaison in der Bundesliga schloss 78 ohne einen einzigen Zähler ab.

Von Matthias Abromeit