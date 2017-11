Wiedersehen für den TTK mit Guo Pengpeng

Tischtennis. Eine fünfwöchige Pause in der 2. Bundesligader Frauen geht für den TTK Großburgwedel am Sonntag (14 Uhr) zu Ende. Gastgeber ist der TuS Uentrop (Bayern).

Laut Teambetreuer Michael Junker ist die Mannschaft aus Bayern, aktuell Tabellenzweiter im Unterhaus, nicht unbedingt die Kragenweite seiner Riege: „Den TuS stelle ich auf eine Stufe mit dem TSV Schwabhausen.“ Da sie mit einem Kader von fünf Spielerinnen sehr konstant agieren und häufig die Nummer eins fehlen würde, schätze er sie sogar noch einen Tick stärker ein als den Spitzenreiter.

Die Namen der Gegnerinnen sind in jedem Fall durchweg bekannt – ganz besonders der von Guo Pengpeng, Uentrops Nummer zwei. „Guo kam 1998 nach Deutschland, schloss sich anschließend unserem Verein an“, berichtet Junker. Sie sei stets sehr zurückhaltend und bescheiden gewesen und habe behauptet, sie könne kein Tischtennis spielen. „Darüber konnten wir natürlich nur schmunzeln, denn wer kann in China kein Tischtennis spielen? Und in der Regionalliga blieb Guo dann auch ohne Niederlage. Sie spielt mit viel Übersicht und erreichte einmal das Halbfinale bei der deutschen Meisterschaft.“

Starke Bilanzen weist der nächste Gegner auf den hinteren Positionen auf. Die ehemalige Mädchen-Nationalspielerin Nadine Sillus spielt nicht immer, lernte ihr Handwerk aber von der Pike auf. Die 36-jährige Alexandra Scheld war in der vergangenen Saison noch die Nummer eins, sie wurde dreimal deutsche Meisterin im Doppel und sechsmal westdeutsche Einzelmeisterin. Jessica Wirdemann ist Abwehrspielerin, sie ging in Hannover zur Schule. Auf Amélie Rocheteau wartet also ein hartes Stück Arbeit. „Ich habe in der Zwischenzeit mein normales Trainingspensum absolviert. Egal, wer im unteren Paarkreuz antritt, ich bin Außenseiter. Von daher kann ich ziemlich locker aufspielen“, sagt Burgwedels Nummer drei.

In der Bezirksoberliga Nord benötigt die TSG Ahlten am Sonnabend (14 Uhr) gegen den Aufstiegsaspiranten TSV Heiligenrode II eine gute Performance, wenn die Punkte in die eigene Tasche wandern sollen.

Zwei unterschiedliche Aufgaben

Die Männer des SV Bolzum stehen in der Regionalliga Nord vor einer harten Doppelaufgabe, sie müssen am Sonnabend (16 Uhr) zum TSV Lunestedt und empfangen am Sonntag (14.15 Uhr) den TSV Sasel.

Die Lunestedter warten nach fünf Partien noch auf ihr erstes Erfolgserlebnis, der Druck werde von Spieltag zu Spieltag größer, meint Bolzums Kapitän Sven Hielscher. „Wir rechnen trotzdem nicht mit einem Selbstläufer, denn die Mannschaft ist nicht so schlecht, wie es der letzte Tabellenplatz vermuten lässt.“ Die Stimmung sei trotz der sportlichen Talfahrt stets hervorragend, der Verein habe zahlreiche Fans. „Die Chancen liegen, wenn alles klappt, bei 70:30 zu unseren Gunsten“, sagt Hielscher. Mit Heye Koepke hat der Gastgeber einen talentierten Nachwuchsspieler in seinen Reihen, der mit einer 6:2-Bilanz im hinteren Paarkreuz sein Potenzial angedeutet hat.

Deutlich schwieriger dürfte die zweite Aufgabe an eigenen Tischen werden: Gegen den Sechstplatzierten aus Hamburg sollten die Bolzumer vor allem vor Leon Abich sowie Linkshänder Oliver Alke gewarnt sein. „Die Begegnung ist total offen, die Tagesform wird wohl entscheidend werden“, glaubt Bolzums Kapitän.

Von Martina Emmert