Hannover. 18 Kilometer – 18 Eisenmänner – wir machen Sie fit für den Steelman am 3. Dezember auf dem Pferderennbahn in Langenhagen. Schon jetzt steht fest: die vierte Auflage wird Rekorde brechen. Nie zuvor werden sich mehr Ausdauersportler an den mehr als 20 Hindernissen und vielen weiteren kleinen Gemeinheiten im Matsch auf der Neuen Bult versuchen.

Am Donnerstag, 23. November, können Sie, liebe Leser, einen Vorgeschmack bekommen. Die mehrfache Ironman-Siegerin Sandra Wallenhorst wird Sie exklusiv auf die Steelman-Strapazen vorbereiten. In den Fabrikhallen der Firma Hoselmann werden dazu Hindernisse aufgebaut, der Triathlon-Star leitet die Trainingseinheit. Fest steht: Es wird kalt, es wird dreckig, es wird Spaß machen.

Möchten Sie am Donnerstag (Treffen: 17 Uhr) dabei sein? Dann schreiben Sie uns eine Mail bis Dienstag, 21. November, 18 Uhr, mit Ihrer Telefonnummer an redaktion@madsack-sport.de. Unter allen Einsendern losen wir aus.

Von Carsten Bergmann