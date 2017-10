„Wir wollen nach Genua“

Hannover. Waspo 98 hat mit der Verpflichtung von Julian Real die deutsche Wasserball-Szene aufhorchen lassen. Schließlich gilt der 27-Jährige als wohl bester deutscher Wasserballer. Am Wochenende konnte er auch gleich den ersten – wenn auch inoffiziellen – Titel mit seinem neuen Verein feiern: Die Hannoveraner gewannen in Berlin durch einen Sieg über Wasserfreunde Spandau den Supercup. Real spricht im Interview über seinen Ex-Club , die Rivalität zu Spandau 04, den Bundestrainer und natürlich über die Champions League, in der Waspo 98 am Mittwoch (19.30 Uhr, Stadionbad) gegen AN Brescia spielt.

Herr Real, herzlichen Glückwunsch zum ersten Titel. Eine zünftige Feier hatte Trainer Karsten Seehafer wegen des Champions-Leagues-Spiel am Mittwoch verboten. Haben Sie trotzdem ein wenig angestoßen?

Nicht wirklich. Ich habe selten einen Titel gewonnen und so wenig gefeiert.

Hatten Sie sich Ihren Einstand bei Waspo 98 so erfolgreich vorgestellt?

Das war schon nicht schlecht. Aber man darf nicht vergessen: Das ist der unwichtigste Titel gewesen.

Geht die Saison jetzt für Ihren Club so weiter?

Wir dürfen nicht selbstzufrieden werden und müssen weiter hart arbeiten. Die Saison ist noch so lang.

Waren Sie beim Supercup überrascht von der Rivalität zwischen Hannover und Spandau?

Nein, überhaupt nicht. Ich empfand sie zwischen meinem früheren Verein Duisburg und Berlin erheblich größer. Da ging es schon auf der Präsidentenebene ganz schön ab.

Waspo-Präsident Bernd Seidensticker riskiert aber auch gern mal einen deftigen Spruch ...

Das muss auch sein. Man darf sich von den Spandauern nicht alles gefallen lassen.

Was hat denn im Sommer den Ausschlag gegeben, bei Ihrem Wechsel Waspo 98 den Spandauern vorzuziehen?

Zum einen ist Hannover dichter an meiner Heimat Duisburg, zum anderen haben mir die Gespräche mit Bernd Seidensticker und Karsten Seehafer sehr gut gefallen. Das passte einfach. Waspo ist meinem alten Verein ähnlicher als es Berlin ist, ein bisschen familiärer.

Wo ist der hauptsächliche Unterschied zum ASC?

Hier spielen Weltklassespieler, Duisburg ist eher ein Ausbildungsverein und wird es auch bleiben.

Die Absage an Spandau war auch eine Absage an den Bundestrainer.

Wie kommen Sie denn darauf?

Hagen Stamm ist 04-Präsident und Bundestrainer ...

Natürlich haben wir darüber gesprochen. Aber das ist zu intern.

Eine Titelgarantie hätten Sie aber eher bei Spandau gehabt.

Vielleicht. Aber da arbeite ich lieber ein bisschen härter, um einen Titel zu gewinnen. Hier ist ja auch einiges möglich.

Wie weit ist Waspo denn schon?

Wir sind noch in der Findungsphase. Neuer Torwart, neuer Centerverteidiger – da muss man sich erst einmal richtig einspielen. Ein Vorteil ist, dass ich viele Jungs hier schon lange kenne. Gegen Darko Brguljan etwa habe ich gefühlt meine ganze Jugendnationalmannschaftszeit gespielt. Es wird von Spiel zu Spiel besser. Wichtig sind die Champions-League-Spiele. Da kann man sich mit richtig guten Mannschaften messen, dann weiß man, wo man steht.

Das Spiel gegen Rekordmeister Spandau hatte doch schon einen Hauch Champions League.

Das empfinde ich nicht so, dazu habe ich schon zu oft gegen die Berliner gespielt. Da soll aber in keiner Weise abwertend klingen.

Aber Champions League ist eine Nummer größer.

Genau.

Was rechnen Sie sich da aus?

Da das Final 6 zu einem Final 8 geworden ist, wollen wir das auch erreichen. Wir wollen nach Genua.

Ist das wirklich realistisch?

Absolut. Wenn wir in den Heimspielen die nötigen Punkte holen, dann ist das durchaus drin.

Der Auftaktgegner am Mittwoch, AN Brescia, hat es gleich in sich ...

Das ist ein Brett. Trotzdem sehe ich gute Chancen. Das Problem ist nur, dass Brescia durch die Qualifikation musste und dadurch schon acht internationale Spiele auf dem Buckel hat. Wir hatten erst ein Bundesligaspiel. Darum war der Supercup die ideale Vorbereitung für uns.

Von Jörg Grußendorf