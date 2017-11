Wut in Burgwedel, Jubel in Burgdorf

Handball. Co-Trainer Jörg Uwe Lütt winkte ab, Chefcoach Jürgen Bätjer schüttelte mit dem Kopf und der noch an den Folgen eines Bandscheibenvorfalls laborierende Maurice Herbold trat mit voller Wucht gegen eine Trinkflasche. Handball Hannover-Burgwedel war im Heimspiel gegen den HC Empor Rostock vor 172 Zuschauern nicht über ein 24:24 (13:11) hinausgekommen und verpasste damit auch im siebten Anlauf den zweiten Saisonsieg.

„Eine gefühlte Niederlage, so ein Spiel muss man gewinnen“, konstatierte Lütt. Bätjer bezeichnete den Auftritt seiner Mannschaft als „einen der schlechtesten in dieser Saison“ und den Zeitpunkt dafür als „ungünstig“. Denn eigentlich sollte gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf nach zuvor drei Niederlagen in Serie die Wende geschafft werden.

„Es läuft einfach nicht“, befand Florian Freitag, der mit der letzten Aktion des Spiels die Chance zum Siegtor vergab – sein Freiwurf von halblinker Position blieb in der Mauer hängen. In der 56. Minute hatten die Gastgeber noch mit zwei Toren geführt (24:22), als Thomas Bergmann nach einem selbst eroberten Ball die Vorentscheidung verpasste. Kurz darauf geriet der HHB in doppelte Unterzahl: Freitag und Justin Behr, der bei seiner Einwechslung zu früh auf das Feld lief, bekamen jeweils eine Zwei-Minuten-Strafe. Die Rostocker nutzten die sich nun bietenden Räume zum Ausgleich (57.).

Unter anderem an Behrs Aussetzer dürfte Bätjer gedacht haben, als er später von „haarsträubenden Fehlern“ sprach. Auch die fast ausschließlich erfolglosen Distanzwürfe der Torhüter sowie einige überhastete und lässige Abschlüsse der Offensivakteure um Steffen Dunekacke, der in der ersten Halbzeit noch mit fünf Treffern aufgetrumpft hatte, sorgten für Unmut. Lütt: „Da passieren unbegreifliche Dinge.“

Dass der Tabellenletzte eine Vier-Tore-Führung aus der Hand gab (21:17, 47.), kommentierte Bätjer mit einem Achselzucken: „Es fehlt die Sicherheit. Die Jungs kriegen die Blockade nicht aus den Köpfen, sie sind zu verkrampft.“

Mit einer Auszeit hatte er 19 Sekunden vor Schluss versucht, die Weichen doch noch auf Sieg zu stellen. Seine Schützlinge fanden allerdings keine Lücke mehr. Hoff startete einen verzweifelten Angriff, der in dem Freiwurf mündete, den Freitag nicht verwerten konnte.

Handball Hannover Burgdorf: Räbiger (1), Kinzel (ab 13.) – Dunekacke (8), Hoff (5), Behnke (3), Antonevitch (3/2), Freitag (2), Bergmann (1/1), Michailidis (1), Behr, Fischer, Otto

Die TSV Burgdorf II besiegte in einem an Spannung kaum zu übertreffenden Spiel den Tabellendritten SV Mecklenburg-Schwerin mit 26:25 (13:14). „Meine Mannschaft hat eine bombastische Leistung geboten, “ lobte TSV-Trainer Heidmar Felixson. Dabei hatten zunächst die favorisierten Gäste aus Schwerin ordentlich Gas gegeben: Nach 16 Minuten führten sie mit 9:3. Vor allem Mark Mathias Pedersen war kaum zu stoppen. Hinten glänzte Torwart Jan Kominek mit tollen Paraden. Allein in Halbzeit eins leistete sich die TSV unglaubliche 13 Fehlwürfe.

Felixon brachte für den unglücklich agierenden Maurice Dräger den jungen Niklas Diebel, der für die Wende sorgte. Bis zur Pause erzielte er binnen acht Minuten fünf Treffer. Für die erste TSV-Führung sorgte Diebel mit dem 17:16 (38.), und nun wurde es dramatisch. Die Burgdorfer legten vor, die Stiere glichen aus. Die Entscheidung fiel 13 Sekunden vor dem Ende, als Hannes Feise den Siegtreffer erzielte.

„Niklas Diebel, Hannes Feise, Joshua Thiele und Lennart Koch ragten aus einer tollen Mannschaft noch hervor. Wir haben unseren übermächtig erscheinenden Gegner mit viel Leidenschaft niedergekämpft“, resümierte Felixson „rundum zufrieden“.

TSV Burgdorf II: Wilde, Ullrich – Diebel (7), Feise (6), Donker (5/2), Koch (3), Hoffmann (3/2), Kalafut, Dräger (je 1), Marx, S. Schröter, Büchner, Baune, Krone

Von Robby Echelmeyer und Rolf Linda