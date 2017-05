Barsinghausen. Yannick Reihs kann es auch kurz und schnell – das hat der Barsinghäuser Langstrecken-Spezialist beim SV-Eintracht-Meeting in Hannover eindrucksvoll bewiesen. Über 800 Meter lief der ­21-Jährige nach 1:53,81 Minuten als Vierter im dritten und schnellsten Zeitlauf ins Ziel. Nur drei ausgemachte Mittelstrecken-Experten wie der Braunschweiger Sieger Victor Kuk (1:50,79) waren noch schneller. Reihs löste damit auch auf dieser Strecke das kaum erwartete Ticket zur U-23-DM, unterbot die Qualifikationsnorm von 1:54,00 Minuten. Das hatte er zuvor bereits über 5000 Meter geschafft.

Noch vor dem Lauf hatte Coach Markus Pingpank Bedenken gehabt. „Er fummelt mir zu viel an der Achillessehne. Dieses Meeting ist nicht wichtig genug, um für so einen Start die Saison aufs Spiel zu setzten“, berichtete der Coach. Doch nach ein paar schnellen Antritten zum Warmmachen gab Reihs grünes Licht. Er konnte laufen – und wie: Nach der ersten Runde im hinteren Teil des Klassefeldes schaffte er es sogar, in der zweiten Umrundung noch zuzulegen. Auf der Zielgeraden überholte Reihs auch den Egestorfer im Osnabrücker Trikot, René Menzel (1:55,17). Im Ziel lag er ausgepumpt aber glücklich auf dem Tartanbelag. So wurde dieses Meeting doch noch zu einem wichtigen in der Saison.

Den Sieg im ersten Lauf hatte sich Henning Schiel (TSV Wennigsen) in 2:03,56 Minuten geholt. Damit kam der 16-Jährige in der Gesamtwertung auf Rang 15.

Die 800-Meter-Strecke war auch das Metier von Svenja Pingpank. Für die Barsinghäuserin war dieser Lauf ein Trainingsrennen auf dem Weg zur U-23-DM. Das dortige Finale sollte simuliert werden. „Svenja soll die erste Runde locker laufen und dann in der zweiten zulegen“, sagte der Vater und Trainer. „Aber so locker war die erste Runde gar nicht“, meinte die Athletin. Denn auf Bahn eins musste sie die erste Kurve schon schnell laufen, um nicht ins Gedränge im Hinterfeld zu kommen, wenn alle Läuferinnen nach der ersten Kurve auf die Innenbahn wechseln.

Nach rund 68 Sekunden ging es zum ersten Mal über die Ziellinie und dort an ihrer bis dahin führenden Vereinskollegin Emmanuelle Gerbeaux (Hannover Athletics/1:16:27) vorbei. Diese blieb Pingpank im Nacken und trieb die Siegerin zu 2:15,08 Minuten – klar unter der U-23-DM-Qualifikationszeit von 2:16,50 Minuten. Die Gehrdenerin Lisa Wende kam nach 2:28,52 Minuten als Zehnte der Gesamtwertung und Dritte der U-18-Wertung an.

Im Sprint bestätigte die Kirchdorferin Lili Böder (VfL Eintracht Hannover), dass sie im Wintertraining bestens gearbeitet hat. Im 100-Meter-Finale der U-18-Jugend sprintete sie in 12,37 Sekunden ins Ziel und lag knapp hinter ihrer Vereinskollegin Janina-Marie Grünke (12,16). Später gab es über 200 Meter genau den gleichen Einlauf. Böder (26:06) kam hinter Grünke (25,38) auf Rang zwei. Das war persönliche Bestzeit für die Kirchdorferin.

Ein totes Rennen lieferte sich Maximilian Pingpank auf der 400-Meter-Runde der U-20-Jugend mit dem Bothfelder Tom Unverricht. Am Ende wurden beide zeitgleich in 51,91 Sekunden zu Siegern erklärt.

Von Matthias Abromeit