Hannover.



Michael Meyer, Trainer der GfL-Frauen, die in der abgelaufenen Saison Vizemeister der dritten Liga wurden, spricht von einer verborgenen Tradition. „Ich finde es einfach nicht gut, dass so eine schöne Sportart ein Schattendasein fristet“, sagt er. Seit einigen Jahren ist er auf der Suche nach Gleichgesinnten – und scheint sie mehr und mehr gefunden zu haben. „Wir müssen die Leistungsspitze zusammenführen“, sagt er, „und zwar über die Vereinsgrenzen hinweg. Was mir vorschwebt, ist es, da eine Marke draus zu machen.“

Eine Marke, die sich spätestens in zwei Jahren in der zweiten Liga präsentieren soll. Dazu haben Meyer und sein Co-Trainer Juul Meder ihre Hausaufgaben gemacht, sie holten mit Matthias Raschke in erster Instanz einen weiteren, mit Meyer gleichberechtigten Coach ins Boot. Zusammen mit dem Mannschaftsrat der GfL-Damen, Katharina Wocken und Brigitte Matthiesen, trifft sich das Trainerteam am Mittwoch im Haus der Jugend, „um das weitere Programm zu stricken“, sagt Meyer. Dazu gehört der Antrag auf Vereinswechsel zuzüglich Spielklassenmitnahme.

Der 14-Frauen-Kader der GfL wird weitgehend zusammenbleiben. Das einzige Fragezeichen steht hinter dem Verbleib von Toptalent Hanna Viemann, die voraussichtlich in ein Bundesleistungszen­trum für Beachvolleyball wechseln wird. „Zu 70 Prozent ist sie weg“, sagt Meyer, „Hanna ist eine sehr wichtige Spielerin für uns. Da werden wir die Fühler schon ausstrecken müssen, um sie gleichwertig ersetzen zu können.“

Bei den Sportfreunden Aligse würde Viemann mit ihrem aktuellen Team mit offenen Armen empfangen werden, wohnen Inga Thiele und Maxima Schröder doch in dem 1700-Seelen-Dorf. Die verlorenen Töchter kehren zurück – und bringen viele talentierte Gleichgesinnte mit. „Das Taufbecken ist bereitet“, sagt Aligse-Trainer Harald Thiele und meint damit den Aligser Dorfteich, an dem Mitte August eine Willkommensparty fürs neue Team stattfinden soll.

Mit den Herren der SF hat sich Thiele erst vor fünf Wochen aus der zweiten Liga zurückgezogen, nun hat es ihn wieder gepackt, das Volleyball-Fieber. Ein Verein mit zwei Drittligavertretungen, das sei ein kleines Abenteuer – doch darauf lasse man sich nur allzu gern ein.

Von Christoph Hage