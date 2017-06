Gehrden. Nach einem Jahr Zwangspause, die der Sanierung der Innenstadt geschuldet war, kann der Bürgerpreis der Stadt Gehrden in diesem Jahr wieder ausgetragen werden. „Wir haben die feste Zusage der Stadt Gehrden, dass die gewohnte Strecke in diesem Jahr renntauglich ist“, sagt Organisator Reinhard Kramer vom Hannoverschen Radsport-Club. Er freut sich, dass eine der ältesten Radsportveranstaltungen in Norddeutschland am Sonntag in ihre 53. Auflage gehen kann.

Der Startschuss für den ersten Wettbewerb, den Preis der KSG für U-19- und Seniorenfahrer, fällt um 13.30 Uhr in der Gartenstraße. Ab 14.45 Uhr messen sich die Altersklassen U ­11 und U ­13 beim Avacon-Nachwuchspreis, im Anschluss daran steht ein Anfängerrennen über drei Runden auf dem Programm. „Der Gehrdener Radprofi Grischa Niermann hat auch bei einem solchen Anfängerwettbewerb seine Karriere angefangen“, betont Kramer. Der Veranstalter verweist darauf, dass am Sonntag Finn und Luca Niermann, die Söhne des neunfachen Tour-de-France-Teilnehmers, ihrem Vater in der Burgbergstadt nacheifern wollen.

Höhepunkt des Tages um 17 Uhr

Die Jugendklassen U ­15 und U ­17 starten ihr Rennen um den Preis von Rossmann um 15.30 Uhr. Der anschließende Spaßwettbewerb für Rennteams von je vier Teilnehmern aus dem Kreis der Sponsoren, Gehrdener Firmen und Vereinen um den Bürgermeisterpokal bildet den Auftakt für den Höhepunkt des Renntages, das um 17 Uhr beginnende Eliterennen um den Preis der Volksbank. Die 65 Kilometer, in denen die Fahrer über 50 Runden um den Rundkurs rasen, zählen unter Fachleuten zu den härtesten Rennen in Norddeutschlands Radsportszene. Wie immer wird die Polizei ein Auge zudrücken: Die Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 Stundenkilometern für die Gehrdener Innenstadt ist auf der Rennstrecke selbstverständlich aufgehoben.

„Bisher haben wir für den Renntag über 100 Anmeldungen, erfahrungsgemäß kommen bis zum Start noch 50 bis 70 Teilnehmer hinzu“, sagt Kramer, der optimistisch ist, dass die einjährige Pause dem Traditionswettbewerb nicht geschadet hat.

