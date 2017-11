Zwei Landestitel für Dominik Abdou

Schwimmen. Mit einem Glanzstück hat Dominik Abdou vom SC Altwarmbüchen bei der Landesjahrgangsmeisterschaft im hannoverschen Stadionbad aufgewartet. Dem 13-Jährigen gelang es bei seinen sechs Einsätzen, sich stets für die Endläufe der besten Niedersachsen der Jahrgänge 2004 bis 2007 zu qualifizieren.

Zwei Körperlängen Vorsprung

Zwei Bronzemedaillen nach der Finalteilnahme über 50 und 100 Meter Rücken sowie die Vizemeisterschaften über 100 Meter Lagen und 50 Meter Schmetterling waren die nächsten Belege für seine tollen Leistungen mit Bestzeiten.

In den Finalläufen im Freistil schlug dann Abdous große Stunde. Mit einem Zeitsprung deutlich unter einer Minute ging der Altwarmbüchener als Favorit in das Rennen über 100 Meter Freistil. Innerhalb von 57,83 Sekunden bewies er Nervenstärke, schlug als Erster an und hatte Nils Hartwich vom Celler SC zwei Körperlängen hinter sich gelassen. 40 Gleichaltrige kämpften später im 50-Meter-Freistilsprint um einen Platz im Finale, Abdou war abermals ganz vorn dabei. Eine weitere Bestzeit und ein knapper Anschlag später lag er nach 26,27 Sekunden wiederum an der Spitze – und, viel wichtiger, war doppelter Landesmeister.

Heimcoach Laysa Hoppe und Kadertrainerin Yana Guliyeva waren sich einig: „Wir sind sehr stolz auf Dominik. Nach einem gesundheitlichen Rückschlag ist er nun wieder zu Bestform gekommen.“ Folgerichtig wurde Abdou als Vertreter Niedersachsens für den Ländervergleichswettkampf am Wochenende in Berlin nominiert.

Zwei Medaillen für Reinke

Die gleichaltrigen Vereinskollegen Leon Reinke und Mark Michael Drecker ließen sich ebenfalls nicht lumpen. Reinke erkämpfte sich drei Endlaufteilnahmen. Als Vizemeister über 200 Meter Rücken (2:24,81 Minuten) und mit Rang drei über 100 Meter Schmetterling (1:08,51) zeigte er eine starke Leistung. Drecker lag bei vier Finalteilnahmen nur jeweils knapp hinter den Medaillenrängen zurück.

Aus der SGS Langenhagen gelang es Nora Kennich ( 2007), in der Jahrgangswertung Rang drei in den Rennen über 50 und 100 Meter Schmetterling sowie 200 Meter Lagen zu erringen.

Von Dorothee Gratz