Zwei Serien reißen für den TSV Barsinghausen

Barsinghausen. Die Siegesserie ist gerissen: Nach bisher sieben Erfolgen seit Saisonbeginn in der Oberliga verlor der TSV Barsinghausen das Topspiel gegen den CVJM Hannover mit 71:75. Damit mussten die Männer von Spielertrainer Timo Thomas nicht nur dem Gegner die Tabellenspitze überlassen, es riss überdies eine andere Serie. „Seit Oktober 2016 hatten wir zu Hause nicht mehr verloren“, klagte Teamsprecher Yannick Schneider – der Heimnimbus ist Geschichte.

Den Sieg im Spitzenspiel wollten beide Mannschaften. „Von Anfang an war es ein Spiel auf Augenhöhe, ein sehr intensives Duell“, meinte Schneider. Zwar hatten beide Teams schwache Trefferquoten vorzuweisen, aber das lag zum Großteil an der guten Verteidigung. Die Barsinghäuser ließen im Angriff zu oft ihr gewohntes Teamplay vermissen und verstrickten sich in Einzelaktionen. „Aber die waren oftmals nicht erfolgreich“, klagte Schneider. Die 18:15-Führung nach dem ersten Viertel war ebenso wenig beruhigend wie der 37:34-Pausenstand.

Intensive Auseinandersetzung

Auch nach dem Wechsel blieb die Partie sehr intensiv. Der TSV konnte in der 26. Minute beim 48:39 erstmals eine Neun-Punkte-Führung verzeichnen, sich aber nicht lange daran erfreuen. Denn die Gäste konterten mit erfolgreichen Distanzwürfen und übernahmen vor dem Schlussviertel mit 53:52 die Führung.

Der offene Schlagabtausch ging weiter. Beide Teams waren vor allem aus der Distanz erfolgreich. Wenige Sekunden vor dem Ende erzielte der CVJM das 73:71. Die Gastgeber nahmen eine Auszeit und schmiedeten den Plan für die verbleibenden fünf Sekunden: Ein Dreier musste her. „Leider fand dieser Versuch zum möglichen Sieg nicht sein Ziel“, ärgerte sich Schneider. Die Hannoveraner kamen an den Ball, wurden gefoult und gestalteten mit ihren zwei Freiwürfen den Erfolg minimal deutlicher.

Niederlage hat zwei Gründe

„Das war ein Spiel auf Augenhöhe. Der CVJM hat im letzten Viertel besonders in der Crunchtime die besseren Entscheidungen getroffen“, analysierte Thomas. „Wir haben uns über das ganze Spiel zu oft in Einzelaktionen verstrickt. Dazu hatten wir eine unterdurchschnittliche Dreierquote. Das beides hat uns das Genick gebrochen“, ergänzte der Spielertrainer. In den fünf spielfreien Wochen der Weihnachtspause wollen er und das Team neue Kräfte sammeln, um in der Rückrunde den CVJM wieder zu überholen.

Von Matthias Abromeit