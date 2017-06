2500 Jobs bei Bombardier bedroht

Der größte Zughersteller Europas, Bombardier Transportation (BT) mit Sitz in Berlin, will an seinen acht deutschen Standorten rund 2500 Arbeitsplätze streichen. Die Serienproduktion im Stammwerk Hennigsdorf bei Berlin soll von 2019 an nach mehr als 100 Jahren auslaufen. Die Endmontage der Züge soll künftig im neuen Werk Bautzen stattfinden.