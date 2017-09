„Aktien sind noch nicht überteuert“

Die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) führt zur schleichenden Entwertung der Ersparnisse. Was können Sparer dagegen tun? Worauf sollten sie bei der Geld- und Vermögensanlage achten? Tipps dazu gaben bei einer HAZ-Telefonaktion vier Experten vom Bundesverband deutscher Banken. Hier eine Auswahl von Fragen und Antworten.

Der Deutsche Aktienindex steht deutlich über 12 000 Punkten. Sind Aktien nicht inzwischen zu teuer geworden?

Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) sind Aktien nicht überteuert, da neben den Kursen auch die Gewinne der Unternehmen gestiegen sind. Im Dax beträgt das durchschnittliche KGV etwa 13 - das heißt der Kurs ist 13-mal so hoch wie der Gewinn. Im historischen Vergleich ist das eher unterdurchschnittlich. Und beim Dax müssen Sie bedenken, dass die Dividenden eingerechnet sind. Der reine Kursanstieg der Aktien ist also deutlich geringer, als die Indexentwicklung suggeriert.

Soll ich in einzelne Aktien investieren oder besser in Aktienfonds?

Wichtig bei Aktienanlagen ist grundsätzlich eine breite Streuung, um die mit Aktien verbundenen Wertschwankungsrisiken zu mindern. Das geht mit Einzelaktien erst, wenn man dafür genügend Kapital zum Investieren hat. Außerdem benötigt man Kriterien, wonach man einzelne Aktientitel auswählt. Bei klassischen Aktienfonds übernimmt die Auswahl der Aktien und die breite Streuung das Fondsmanagement. Hier muss man entscheiden, welche Schwerpunkte man setzt - etwa ob deutsche, europäische oder internationale Aktien.

Wann steigen die Zinsen für Sparanlagen wieder?

Da die EZB die Nullzinspolitik bis auf Weiteres beibehalten will, sind merkliche Zinssteigerungen in den nächsten zwei, drei Jahren kaum zu erwarten.

Ich habe eine Goldbrosche. Wie viel ist sie wert? Kann ich sie zu Geld machen?

Der Goldpreis beträgt derzeit für eine Feinunze Gold - das sind etwa 31 Gramm - rund 1300 Dollar beziehungsweise knapp 1100 Euro. Um den Goldwert Ihrer Brosche zu berechnen, müsste man nun deren Gewicht und den Feingehalt kennen. Aber es handelt sich bei der Brosche ja um einen persönlichen Schatz, somit dürfte die emotionale Rendite höher sein als der Goldwert oder Marktwert. Vielleicht geben Sie das Schmuckstück daher lieber innerhalb der Familie weiter?

In Kürze habe ich einen größeren Geldbetrag zur Anlage frei. Einen kleinen Aktienanteil habe ich schon, außerdem Mietimmobilien. Soll ich den Aktienanteil aufstocken?

Im Vergleich zum festverzinslichen Bereich sind an den Aktienmärkten mit dividendenstarken Aktien noch attraktive regelmäßige Erträge zu erzielen. So bieten große bekannte Aktienunternehmen etwa 3 bis 4 Prozent Dividendenrendite jährlich. Im festverzinslichen Bereich liegt die jährliche Rendite dagegen meist unter einem Prozent. Wenn Sie die nötige Risikobereitschaft haben, spricht nichts gegen eine Aufstockung der Aktienquote, sofern Sie daneben auch noch ausreichende Liquiditätsreserven für Notfälle haben.

Soll ich 50 000 Euro in Gold anlegen?

Berücksichtigen Sie bitte, dass Gold keine regelmäßigen Erträge bringt und der Goldpreis stark schwankt. Als Reserve für Krisenzeiten hat Gold aber seine Berechtigung in einem gut gemischten Vermögen - als Beimischung. Von einer einseitigen Anlage in Gold würde ich aber abraten.

Ich habe für 13 000 Euro vier Aktien aus dem Dax gekauft. Wie sehen Sie die künftigen Chancen?

Die deutsche Wirtschaft ist gut aufgestellt, die Wirtschaftsperspektiven sind weiterhin positiv. Solange das so bleibt, hat der Dax gute Chancen, weiter zu steigen. Sie sollten aber breiter streuen: Sich auf nur vier Aktien zu beschränken ist riskant.

Was halten Sie von offenen Immobilienfonds?

Sie sind für Anleger als Beimischung geeignet, wenn man breit gestreut in Immobilien investieren möchte. Offene Immobilienfonds gelten als solide, nicht überteuerte Anlage. Sie eignen sich aber nicht für eine kurzfristige Geldanlage. Neuanleger müssen auch eine zweijährige Kündigungsfrist beachten.

Aus dem Verkauf einer Eigentumswohnung steht ein größerer Geldbetrag zur Verfügung, der für zwei bis drei Jahre angelegt werden soll. Was schlagen Sie vor?

Aktien scheiden bei dem kurzen Anlagehorizont aus. Neben Festgeld kommen Anleihen oder Anleihefonds in Betracht - doch achten Sie dabei auf die Kosten. Bei dem niedrigen Zinsniveau können Sie kaum mit einer attraktiven Rendite rechnen.

Ich bin Studentin und habe 15 000 Euro geerbt. Was soll ich damit machen?

Wenn Sie das Geld in absehbarer Zeit nicht brauchen und keine Angst vor Kursschwankungen haben, könnten Sie in einen Aktienfonds investieren. Zum Beispiel käme ein börsengehandelter Indexfonds - ETF genannt - auf den Dax infrage. Solche Fonds haben den Vorteil geringer Verwaltungskosten.

Ich bin 79 Jahre alt, habe ein breit gestreutes Wertpapierdepot im Wert von etwa 700 000 Euro und mehrere Immobilien. Soll ich jetzt Vermögen an meine beiden Söhne übertragen?

Dies kann aufgrund der Freibeträge bei der Schenkungs- und Erbschaftssteuer sinnvoll sein. Sie sollten darüber aber mit einem Steuerberater sprechen.

Mein Sohn ist 39 Jahre alt und schwerbehindert. Ich möchte für ihn Geld anlegen, damit er eine Art Zusatzrente bekommt. Was kommt dafür infrage?

Sie könnten in einen Immobilienfonds investieren. Die Schwankungen sind gering und die Erträge ziemlich stabil. In Betracht kommen auch sogenannte Multi-Asset-Fonds mit geringer Aktienquote.

Ich bin 76 Jahre alt und besitze neben zwei Wohnungen einiges Geld auf dem Konto sowie einen Sparvertrag, der demnächst abläuft. Was soll ich mit dem Geld tun? Aktien finde ich ziemlich riskant.

Die Aktienkurse werden weiterhin schwanken. Wenn Sie damit nicht klarkommen, ist es völlig in Ordnung, wenn Sie Ihr Geld anders anlegen. Viel Rendite können Sie dann allerdings nicht erwarten.

Ich habe 60 000 Euro frei zur Anlage. Meine Versicherung bietet mir eine Rentenversicherung an, die nach fünf Jahren 61 108 Euro garantiert. Gibt es Alternativen?

Die Mischung macht es. Zum Beispiel könnten Sie die Hälfte in die Versicherung stecken. Die anderen 30 000 Euro könnten Sie zu jeweils einem Drittel in börsengehandelte Indexfonds ETF anlegen, die kostengünstig weltweit, europaweit und in Deutschland investieren.