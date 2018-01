Aldi Nord will 2000 Wohnungen bauen

Berlin. Der Discounter Aldi Nord will in Berlin rund 2000 Wohnungen bauen. Das kündigte die Handelskette am Mittwoch an. „Das ist die Idee: Im Erdgeschoss ein Aldi-Markt und darüber Wohnungen“, hieß es.

200 Wohnungen in den Bezirken Neukölln und Lichtenberg würden in Kürze gebaut, bis zu 28 weitere Standorte in der Hauptstadt seien in Planung. Insgesamt sollen so mehr als 2000 Wohnungen in Kombination mit Aldi Nord Märkten entstehen.

Wohnungen erleichtern Baugenehmigungen

Ein Grund: Aldi braucht für sein neues Konzept mit größerem Sortiment sowie frischem Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch größere Ladenflächen. Die Verbindung mit Wohnungen dürfte es dem Unternehmen erleichtern, Baugenehmigungen zu bekommen. Denn der Senat will die oft nur eingeschossig bebauten Supermarktstandorte stärker für Wohnungen nutzen.

Vor ähnlichem Hintergrund baut Aldi schon in Hamburg. Ob der Discounter in Berlin auch als Vermieter auftritt oder seine Wohnungen verkaufen will, teilte das Unternehmen nicht mit.

„Wir möchten aktiv bei der Nachverdichtung Berlins und beim ökologischen Stadtumbau unterstützen“, sagt Jörg Michalek, Geschäftsführer der ALDI Immobilienverwaltung in der Pressemitteilung. Die Schaffung von ALDI Märkten in Kombination mit Wohnraum sei nicht nur ein Vorteil für das Unternehmen und dessen Kunden, sondern „ein Mehrwert für ganz Berlin“.

Von RND/ang/dpa